美股大跌 法人：留意美非農就業與物價數據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）美股重挫。法人認為，台股整理過程受美股影響，除等待即將公布的美國非農就業數據，下週還有消費者物價指數（CPI）要觀察，投資人難免觀望。

美股主要指數在美東時間9日齊跌，道瓊工業指數下挫543.54點或1.66%，以32254.86點作收；標準普爾500指數挫跌73.69點或1.85%，收3918.32點，科技股那斯達克指數大跌237.64點或2.05%，收11338.36點，費城半導體指數下滑61.18點或2.01%，收2980.21點。

台股9日收在15770.66點，下跌47.54點，成交值新台幣2520.71億元，加計盤後交易約2576.31億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，在美聯準會升息疑慮下，本週美國將公布非農就業人口數據，下週公布消費者物價指數（CPI）都將帶給美股壓力，台股要逆勢走高有一定難度。

電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒9日在法人說明會表示，2022年營收、獲利創高後，今年仍有機會成長；菲律賓廠產能今年將大幅拉升，年底可望與中國廠相當。

中磊統計，2022年歸屬母公司稅後淨利19.2億元，年增123%，合併每股稅後盈餘（EPS）7.57元。

面板廠友達光電9日公布2月自結合併營收160.5億元，較1月增加0.6%，年減37.4%；群創光電（3481）公布2月合併營收155億元，月增23%，年減29.4%。

網通廠智邦科技9日公布2022年合併稅後淨利81.66億元，年增73.55%，每股稅後淨利14.64元；董事會通過每股配發7.5元現金股利。

穩懋公布2022年每股盈餘（EPS）4.25元，年減67%，董事會通過2022年盈餘每股配發現金股利2.5元。（編輯：張均懋）1120310