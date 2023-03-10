中信：防疫險衝擊有望劃下句點 5月啟動最後一波增資

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（中央社記者蘇思云台北10日電）指揮中心今天表示，3月20日起輕症確診者不再歸類為「法定傳染病」。中信金今天表示，不列入法傳等於防疫保單不用理賠，對防疫險衝擊可說是劃下句點，中信產規劃5月進行最後一次增資。

中信金今天下午線上舉行去年第4季法人說明會，由中信金總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。

中央流行疫情指揮中心宣布，3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+N自主健康管理，相關防治措施同步放寬。此外，3月20日起，COVID-19確診者須符合臨床及檢驗條件者，通報後才屬於第5類法定傳染病，意即輕症不算法定傳染病。

台灣人壽策略長葉栢宏表示，若接下來認定輕症不是法定傳染病，就不是在防疫險保單中給付的項目，換句話說，輕症如果不列為法定傳染病，整體對防疫險的狀況，3月20日可以說是劃下句點。

葉栢宏表示，防疫保單的理賠，截至去年底已提存新台幣230億元，去年認損新台幣213億元，目前每天理賠金額約5000萬到6000萬元，可說已接近尾聲，在契約將結束狀況下，誤差金額應不會太大。

外界關注是否還可能第四度增資，葉栢宏表示，去年防疫保單部分認損213億元，去年也已經三度增資總金額共155億元，預計今年5月會啟動第四次、也是最後一次的增資，等5月理賠狀況全部確認後，增資金額一次到位，也讓產險恢復正常營運水準。

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至於保險業的寒冬是否已經過去，葉栢宏表示，疫情影響應接近尾聲，美國聯準會（Fed）今年升息幅度應該也不會像去年那麼大，對未來債券收益率來說可以有比較好的水準。

葉栢宏表示，影響比較大的是今年避險成本，避險工具的成本接近4%，相較去年大幅提升。由於截至去年12月底外匯價格變動準備金累計金額已達122億元，水準很充足，避險比例上可能會動態調整以降低匯兌損失。（編輯：林淑媛）1120310