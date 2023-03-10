第一金證前2月每股賺0.43元 暫居官股券商第一名

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第一金證券董事長陳致全表示，歷經兩年的耕耘無論組織運作及業務拓展已逐漸轉骨且初具成效，今年前2月累計獲利及每股盈餘居躍居官股券商第一名，今年將持續提升承銷市場地位。中央社記者韓婷婷攝 112年3月10日

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）第一金證券董事長陳致全表示，三大業務站穩馬步推動營運新氣象，今年前2月累計稅後純益新台幣2.65億元，年增324%，EPS 0.43元，在券商同業排名一舉跳升7名成為第5名，暫居官股券商第一名。

2022年資本市場經歷波動的一年，2023年開始逐漸回穩，前2月台股月線連二紅，第一金證券指出，綜合各機構的預測，都認為台股今年呈現「先蹲後跳」的機率很高，下半年應有不錯的行情；去年積極調整體質，並強化資訊軟硬體設備等基礎建設，期許今年三大業務都能見到顯著成長。

陳致全表示，2022年因通膨升息、疫情、戰爭等因素衝擊全球金融市場，連帶影響台股表現，台灣加權指數下跌4081點，跌幅達22%，日均量更從2021年的4778億縮減至3052億，減幅超過3成，整體證券業營運表現遭逆風衝擊，在諸多不利因素下，第一金證券的各項財務表現持穩，2022年EPS達0.66元，同業排名更從第19名躍進至第12名。

陳致全表示，今年前2月集中市場合計反彈1365點，讓公司獲利交出優異成績，累計前2月稅後純益2.65億元，較去年同期大幅成長324%，EPS 0.43元，在券商同業排名進一步拉升至第5名，稅後獲利及EPS均暫居官股券商第一名。

陳致全指出，第一金證券的願景是提供超越客戶預期的金融理財服務，歷經兩年的耕耘無論組織運作及業務拓展已逐漸轉骨且初具成效，展望未來將持續數位轉型及業務擴展，以打造成為國內金融證券服務品牌的第一首選為目標。

展望今年，陳致全表示，目標將持續提升承銷市場地位，除積極尋找優質案件外，並將配合政府政策著墨東協市場及六大核心戰略產業，去年12月與今年2月，分別與證交所、櫃買中心前往越南及馬來西亞招商，獲當地台商和華商不錯的迴響，未來將持續耕耘。

總經理李美芳表示，承銷部去年主辦樂迦再生、星宇航空、漢達生技等市場注目案件。（編輯：林興盟）1120310