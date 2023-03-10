經部：投資台灣三方案上路至今 有望促成投資2.4兆

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（中央社記者劉千綾台北10日電）投資台灣三大方案推動至今4年，經濟部投資處統計，累計促成1335家投資，預期投資規模將達新台幣2.4兆元，又以電子、資訊產業為主。

經濟部次長陳正祺今天出席「2023亞洲台商經濟論壇」致詞時表示，2022年僑外投資金額衝破133億美元，年增78%，創下15年來最高，同時也是歷年第3高，顯示在地緣政治詭譎的情勢下，台灣依舊獲得世界投資人高度信心。

投資業務處長張銘斌指出，投資台灣三大方案再延長3年到2024年，期盼帶動投資9000億元，創造約4萬個就業機會；同時因應綠色轉型趨勢，要求企業執行減碳相關計畫。

張銘斌進一步說明，4年多來，投資台灣三大方案已通過1335家投資，未來預期能達到2.4兆元。

就產業分析投資成果，張銘斌表示，台商回台投資以電子產業為主，占75%；根留台灣方面，電子資訊占55%；中小企業以金屬機電為主，占41%。

張銘斌舉例，伺服器網通因美國資安考量，要求相關產業不能在中國生產，因此廣達、英業達等高階伺服器製造商在第一波就回台投資，並在北部建立完整產業鏈；中低階伺服器則轉往東南亞布局量產。

自行車產業方面，2021年因歐洲需求大增，台商在台擴增產線、超前部署滿足歐洲客戶訂單；汽車零組件因電動車等新興市場崛起，與特斯拉等相關廠商合作、帶動中南部供應鏈發展，形成更完整聚落。

張銘斌說，投資台灣三大方案還有1年9個月的時間，鼓勵台商透過台灣投資事務所諮詢，將有提供專案服務來排除勞工、行政程序、土地和水電取得等投資障礙，協助台商回流。

另有台商關切東南亞電動車及半導體產業的趨勢，中華經濟研究院台灣東協研究中心徐遵慈分析，台灣去年重回泰國第4大投資國的地位，主因是鴻海的電動車投資案。

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徐遵慈說，泰國作為「東方底特律」，也吸引中國比亞迪等大廠投資，具電動車發展潛力；充電樁、車用電子或相關零組件一直都是東協的投資主力，並且持續增加，印尼、菲律賓和越南等皆為重點發展國家。

半導體方面，徐遵慈指出，除了鴻海宣布到印度投資設廠生產28奈米晶片、以及聯電近期在新加坡新增投資案之外，其他國家大多以封裝測試為主；為達半導體供應自主性，在過去這段時間，也有許多東南亞國家來找台灣加強合作半導體領域。（編輯：潘羿菁）1120310