電信三雄前2月財報 中華電每股賺0.83元居冠

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄公布2月財報，中華電信每股賺0.41元，贏過台灣大的0.33元，遠傳因為業外挹注，每股盈餘來到0.3元。中華電前2月每股賺0.83元，也贏過台灣大的0.63元和遠傳的0.56元。

中華電信今天公布2月合併自結營收達新台幣179.3億元，較去年同期成長8.3%，營業淨利為39.1億元，較去年同期減少1.7%，歸屬於母公司業主淨利為31.5億元，年增2.2%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為72.1億元，減少0.3%，每股盈餘（EPS）達0.41元，較去年同期增加0.01元。

截至今年前2月，中華電營業收入357億元、營業淨利80.7億元、稅前淨利81.3億元及每股盈餘0.83元，皆超越財測目標。

中華電指出，2月資通訊整合專標案營收因大型專案入帳而倍增，IDC、雲端及資通安全營收年成長率皆達雙位數，包括5G企業專網在內的行動應用服務也因成長動能強勁，營收倍增。

中華電強調，行動業務延續成長動能，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收表現亮眼，整體行動服務營收年增5.6%，連續23個月成長。行動月租型ARPU（每用戶平均收入）則年增3.1%，已連續23個月上揚。此外，受惠iPhone供貨穩定使銷售較去年暢旺，銷貨收入達雙位數成長。

中華電指出，固網寬頻業務也呈現上升走勢，推出方案持續加速客戶跨階升速，帶動整體寬頻接取營收及數據網路營收雙雙攀升。寬頻ARPU持續維持成長動能，年增1.2%，自110年度起已連續26個月呈年成長。

截至2月底止，中華電行動通信總客戶數達1267.7萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續26個月成長；光世代寬頻用戶數為375.2萬戶，其中，300Mbps以上客戶達102.3萬戶；MOD客戶數則達205.6萬戶。

台灣大哥大2月自結合併營收137.4億元，較去年同期成長12%，續寫同期新高，EBITDA為28.4億元，營業利益13.8億元，較去年同期成長10%，稅後淨利9.3億元，較去年同期成長12%，EPS為0.33元。

台灣大自結累計前2月合併營收285.5億元，EBITDA為57.3億元，營業利益28億元，稅後淨利為17.7億元，EPS為0.63元。

台灣大哥大說明，2月行動服務營收創近3年半來單月新高，年增率達7%，為103年以來最大單月增幅。除了5G滲透率持續提升，遊戲代理及漫遊收入均較去年同期成長，帶動智慧型月租用戶ARPU連21個月呈年成長，達4.8%。電信服務收入已連續2月達40億元水準，維持在3年歷史高點，加上電子商務營收兩位數成長，帶動2月合併營收年成長12%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，與台灣之星的合併案得到國家通訊傳播委員會（NCC）核准後，台灣大與台灣之星董事會均已於2月24日通過新換股比例，每1股台灣之星普通股換發台灣大0.0326股普通股，預計發行股數也由原本的2.82億股縮減至2.04億股，降低股權稀釋約3成。待公平交易委員會及證券主管機關的核准後，便可確定合併基準日。

遠傳電信持續受惠於用戶升級5G帶動整體行動服務營收以及新經濟營收貢獻，2月合併總營收與合併EBITDA分別為71.62億元、26.19億元，年成長率分別為6%及5.4%。

遠傳2月單月每股盈餘（EPS）為0.3元，年增率為34.1%，如排除業外一次性利益，年增率為20.4%，成長動能強勁。

累計至今年2月，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利的年成長率分別為1.2%、4.4%及21.2%；累計EPS為0.56元。

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遠傳表示，總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，受惠於國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，總用戶數達到716.5萬；ARPU持續領先，年增率2.8%，與行動服務營收雙雙締造連續24個月正成長的成績。

遠傳2月新經濟營收年增率達12%，維持雙位數成長。主要動能來自企業客戶的資通訊服務，其中以雲端服務和系統整合專案表現最為亮眼；個人用戶部分，遠傳friDay購物也雙位數成長。（編輯：楊蘭軒）1120310