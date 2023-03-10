豆府去年賺逾1股本 漢來、乾杯業績回溫

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（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股業績全面回溫，豆府去年賺10.36元創高，擬發10元現金股利；受惠解封、展店和連假節慶助攻，漢來、乾杯、胡同2月營收均見明顯年增，後續也看好政府普發6000元的挹注。

豆府今天公布2022年財報，全年營收新台幣24.16億元，年增34.77%，稅後純益2.66億元，年增75.83%，每股純益（EPS）10.36元，雙雙創下歷史新高，

此外，董事會決議每股配發10元現金股利，年度盈餘分配率達到96%，也創下上櫃後最高發放比率。

截至2022年年底，豆府餐飲集團旗下門店已達63家，年度新增10家門店。今年在疫情逐步解封的帶動下，民眾消費力道持續暢旺，豆府2月營收為2.39億元，年增18.63%；累計前2月營收5.32億元，年增40.81%，也創下同期新高。

展望未來，豆府今年仍將積極持續展店，新增門店數希望能較去年增加，目標是10間以上。除了門店數量的持續增加，集團多角化經營如即食與冷凍食品的陸續上市，都將為豆府在2023年的營運，增添動力。

漢來美食2月營收3.65億元，月減37.33%、年增16.8%，前2月合併營收9.46億元，年成長約30.62%。漢來美食看好，隨著政府普發現金6000元即將上路，預計將可帶動消費持續、提振經濟之效。

連鎖餐飲集團乾杯2月自結合併營收3.93億元，月減19.49%，年增23.88%，創同期新高，並刷新單月歷史第3高；累計前2月合併營收8.81億元，年增35.7%，同創新高。

展望後市，在兩岸市場穩定復甦與節慶、春季新菜攬客加持下，乾杯看好首季營收攻高可期。

興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同2月自結合併營收為0.77億元，年增25.37%；累計前2月合併營收1.57億元，年增27.27%，受惠餐飲市場回溫、拓點創造營收及電商業務持續成長。

展望後市，橘焱胡同今年將針對「胡同燒肉」及「胡同裏」積極拓點，目標台灣地區新展6個門市，2023年底總店數可超過40家，此外，也持續發展跨業態與通路的聯名餐飲、空廚及線上商城。

巨宇翔2022年底登錄興櫃，在全球13個國家經營連鎖手搖茶飲品牌的「薡茶」，尤其主攻美國、越南，現在全球擁有333店家數，全球年銷2300萬杯。

巨宇翔今天公告2月合併營收新台幣1428萬元，受惠工作天數恢復正常，以及新展店數增加挹注品牌加盟金，加上全球熱銷門市受惠解封後業績表現不俗，進而帶動原物料銷售收入，推升月增率達143.79%，累計前2月合併營收為2013萬元，看好2023年營運表現將持續增強，除持續深耕美國與越南市場外，也將開拓其他海外國家市場。

美食-KY公布2月合併營收16.3億元，較去年同期成長4.5%，今年前2月營收排除春節月份差異的影響，年增5.4%，是5年來同期最佳表現。

法人指出，美食-KY自去年下旬開始，連續7個月繳出營收正成長，動能逐漸加溫。展望2023年，積極發展的美國市場預期將受惠加速展店貢獻，帶動營收持續成長。中國大陸第1季也開始看到景氣復甦跡象。（編輯：楊凱翔）1120310