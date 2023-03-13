神腦：疫情趨緩排擠3C消費支出 寄望下半年買氣

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（中央社記者吳家豪台北13日電）3C通路商神腦今天召開法人說明會表示，疫情趨緩解封，造成消費者支出挪往出國旅遊，排擠3C及資訊家電等消費預算，希望下半年新機銷售旺季能帶動買氣。

神腦執行副總經理廖基宏指出，今年上半年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，消費者預算挪往出國旅遊，神腦會掌握3C商品相關的出國旅遊及洽商商機。

廖基宏表示，等到下半年資訊家電等品牌推出新產品，可能有助提升第3季與第4季旺季買氣，帶動終端產品換購潮，並希望消費者響應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）趨勢，針對家中不常使用或閒置的二手機、平板電腦和資訊家電，進行舊換新，活絡殘餘價值。

今年2月神腦合併營收達27.03億元、年增20.78%，廖基宏解釋，今年農曆年假期落在1月，較去年提早，加上先前遞延的iPhone 14系列訂單陸續出貨、三星旗艦新機提前於2月上市，都挹注2月營收表現。

他說，今年第1季iPhone 14系列供貨穩定，各機型都能滿足市場需求；近期蘋果推出新顏色黃色，增加消費者選擇，期望到3月底能帶來不錯的銷售成績。

神腦實體門市包含母公司中華電信通路在內，目前約610家。為因應中華電信行動資費銷售，手機等終端產品占神腦銷售比重約70%到80%；平板等資訊家電及藍牙裝置、穿戴裝置等周邊產品，銷售占比約20%到30%。

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神腦去年第4季合併營收約新台幣84.93億元，季增11.4%，年減10.7%，主要受到總體經濟環境影響，由於升息與通膨壓力，導致消費者可支配所得減少；稅後淨利約1.66億元，季減17.1%，年減6%；每股盈餘0.64元。

累計2022全年神腦合併營收約311.59億元，年增0.4%；稅後淨利6.57億元，年增10.2%；每股盈餘2.55元。董事會決議配發現金股利每股2.2元。（編輯：翟思嘉）1120313