王品1月賺贏整季 去年轉盈每股賺5.15元

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣連鎖餐飲龍頭集團王品今天公告1月獲利，受惠台灣史上最長春節連假，每股盈餘（EPS）2.92元，單月賺贏2022年第4季，累計去年全年每股賺5.15元，較2021年虧損1.44元，轉盈且大幅成長達467%。

王品因股價波動達公布注意交易資訊標準，今天公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，王品集團今天公告1月自結獲利，營收為新台幣21.71億元，稅前淨利為2.71億元、稅後淨利2.17億元，稅後每股盈餘（EPS）2.92元。

法人指出，王品受惠台灣史上最長春節連假，單月合併營收21.7億元創歷史新高，營業淨利率穩健，出現單月賺贏2022年第4整季的情況，年增率為158.41%。

王品集團日前已公告2月營收，兩岸合併營收18.2億元，創同期歷史新高，年增11.86%。其中大陸事業群逐步回穩，營收4.8億元，年增3.87%。隨著大陸積極提振消費，擴大零售、餐飲消費額，台灣則有新品牌、新門店動能，王品集團對未來展望審慎樂觀。

王品集團同步公布2022年第4季自結合併財報，營收為50.11億元，年減0.58%，稅前淨利1.99億元、稅後淨利為1.63億元、EPS 2.74元，較2021年成長166.02%。

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法人指出，回顧王品2022年第4季，台灣事業群達305家門店，受惠去年10月國慶連假到耶誕節、跨年聚餐熱絡行情，業績一路旺到年底，營收、獲利較第3季躍升。大陸事業群卻處於「清零」與嚴格「封控」狀態，至12月底雖宣告放寬，但迅速攀升的確診數仍使消費者心中存有疑慮，聚餐情形緩步回穩，直到1月春節假期才回穩。

王品集團累計2022年自結合併營收183.21億元，稅前淨利3.7億元，稅後淨利2.58億元，稅後EPS 5.15元，較2021年虧損1.44元大幅成長。（編輯：楊凱翔）1120313