權值股熄火 台股盤中跌勢收斂15400點附近震盪

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（中央社記者江明晏台北14日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴續燒，台股今天盤中一度挫逾212點，跌破昨日盤中低點，隨後跌勢收斂，但權值股熄火，金融股逆風，電子股下挫，指數約跌150點，在15400點關卡附近震盪。

市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，數間中型規模的銀行股再度遭到拋售而股價下挫之際，華爾街股市走勢震盪，主要指數終場大多收跌。

台股今天開低震盪，盤中一度挫逾212點，下探15348.12點，跌破昨日盤中低點，但隨後跌勢收斂，在15400點關卡附近震盪。

約至10時40分，指數下跌154.61點，至15405.88點，跌幅0.99%，代表中小型股票的櫃買指數跌約0.37%。

觀察類股走勢，金融股盤中挫逾1.3%，電子股也下跌逾0.8%，僅食品、生技、觀光上漲，其餘類股全盤皆墨。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中下跌3元，至513元，跌幅0.58%，鴻海下跌約0.5%、大立光跌逾2%，臻鼎-KY下跌近5%。

貨櫃三雄吹冷風，長榮、陽明下跌逾2%，萬海重挫逾9%；矽力-KY下跌逾5%，長榮航和華航下跌逾2.5%；王品1月獲利搶眼，股價漲逾3%，大成鋼上漲逾3%。

金融股今天逆風，第一保下跌逾7%、國票金挫近7%，王道銀行、元大金跌幅逾2%。

分析師指出，即使美國財政部、聯準會、聯邦存款保險公司（FDIC）聯手推出銀行定期融資計畫（BTFP）等一系列穩定銀行體系措施，但投資人仍擔憂矽谷銀行倒閉效應蔓延，不過新台幣升值，讓台股今天不至於太過低氣壓，呈現區間整理格局，但市場也在關注台股是否能快速站回月線，否則在技術面上將轉成反壓區。（編輯：趙蔚蘭）1120314