新壽不動產投報率轉負 新光金：升息暫時性評價影響

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（中央社記者謝方娪台北14日電）新光金今天舉行2022年第4季法說會，受升息影響，新壽去年不動產投報率轉為-0.6%，新光金表示，主要是利率往上走，新壽租金收益遭評價損失抵銷，為暫時性評價影響。

2022年底新光金旗下新光人壽總資產已達新台幣3.57兆元，過去5年複合成長率逾7%；去年底新壽總投資金額達3.4兆元，避險後投資報酬率為3.21%、避險後經常性收益率為3.27%。

受去年升息影響，新壽不動產租金收益幾乎遭評價損失抵銷，去年第2季底不動產投報率已趨近於零，去年底不動產投報率更轉負值。

新光金發言人李超儒指出，新壽不動產投資主要受會計認列按市值計價影響，新壽2022年租金收益實際上超過45億元、2021年租金收益約43億元，租金收益呈平穩向上趨勢，但因利率往上走，新壽使用現金流量折現（DCF）較為不利，但此為暫時性評價影響。

檢視新壽各項資產投資報酬率，分別為不動產投報率-0.6%、擔保放款投報率1.9%、保單借款投報率5.3%、國外股票及固定收益投報率3.5%、國內股票及固定收益投報率3.2%。

在海外固定收益配置方面，新壽主要投資標的為投資級公司債，公司債部位皆為債信穩定公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業；主要投資區域為北美洲及歐洲，合計占海外固定收益比重近63%。

去年升息不僅影響新壽不動產投報率，因美元雙率雙升，新壽去年下半年保單解約脫退也較以往升溫。

新壽發言人林漢維表示，隨去年底新台幣轉強、美國升息幅度趨緩，新壽解約脫退現象已有趨緩，且今年前2個月並無像去年、尤其第4季保單較大幅解約的狀況出現；新壽保費收入和帳上現金基本上足以因應保單理賠及解約，目前並無流動性疑慮。

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另有法人關心，新光金今年是否考慮動用資本公積或法定盈餘公積配發股息，李超儒表示，新光金股利政策還是以公司財務結構及資本適足為第一考量，預計今年4月董事會將討論盈餘分配案，股利政策以董事會最後決議為準。

展望今年利率對營運影響，李超儒提到，評估高利差還會維持一段時間，新壽不會輕忽避險，除了進行彈性操作外，期待主管機關在外匯價格變動準備金制度上給予彈性，另因現在新壽持有債券部位擺OCI（其他綜合損益）已非常少，升息對債券評價影響將在可控範圍內。（編輯：潘羿菁）1120314