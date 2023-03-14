不動用資本公積 台新金：盈餘分配率有望優於去年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）外界關注金控股利政策，台新金今天表示，預估盈餘分配率有望至少跟去年水準相同或是更好，即盈餘分配率至少有67.4%，考慮納入廉價購買利益，但不會動用到資本公積，最後股利仍待董事會決定。

台新金今天下午線上舉行去年第4季法人說明會，由台新金總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀總經理尚瑞強等共同主持，會中也公布去年全年營運成果。

林維俊表示，受到整體經濟成長放緩、通膨壓力以及國際局勢緊張等諸多干擾因素金融市場波動加劇，台新金控2022年全年稅後淨利為149億，每股稅後盈餘1.09元，股東權益報酬率8.34%，每股淨值為13.01元。

林維俊表示，除了大環境影響外，去年還受到併購保德信人壽認列廉價購買利益與後續衍生的評價變動，以及處分彰銀導致相關會計處理變動影響，若排除前述因素，全年稅後淨利減幅將由26.8%大幅縮減到1.3%以內。

台新金去年配發現金股利0.605元、股票股利0.495元，每股盈餘約1.63元，盈餘分配率（payout ratio）約67.4%左右，外界關注台新金股利政策。

林維俊3點說明，第一，台新金2021年併購保德信人壽有產生廉價購買利益，依照法規，提列特別盈餘公積滿一年若會計評估沒有減損，可進行股票股利分派；第二，股利政策目前傾向會納入廉價購買利益作考量，但不會動用到資本公積。

第三，今年盈餘配發率會有去年水準，還可能更高一點，現金或股票股利比例傾向維持穩定，分別為現金股利55%及股票股利45%，後續金額還要待董事會拍板。

媒體也關注彰銀持股處分情形，林維俊表示，彰銀持股剩餘5億4600萬股，對彰銀的持股比例已經從最早的22.5%降到目前5.16%。台新金對金管會有6年承諾，今年沒計畫發特別股與交換特別股，採取少量在公開市場出售方式，拉長時間盡量不影響彰銀的市價。

近期美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件的後續影響，林維俊表示，SVB倒閉主要是因為他的特殊經營模式，SVB客戶集中在新創、綠能等新科技，幾乎全數都是法人存款，有過度集中的問題，過去3年SVB資產快速成長，但因為疫情、經濟停頓，資金沒有好的去化。

林維俊指出，SVB在低利率時間大量買入低息債券，多為10年以上長天期公債或不動產抵押貸款證券（MBS），由於美國聯準會（Fed）去年快速升息，造成債券價值大幅下跌，引發大規模虧損，後來導致擠兌。

林維俊表示，隨著美國監理機構都宣布保障SVB存戶利益，金管會統計的曝險金額也不大，可以說對台灣與台新金幾乎是沒影響。（編輯：潘羿菁）1120314