更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯擬與中國建交 外交部召見大使表達嚴正關切
首頁 / 證券

期交所洽商洲際美國期貨交易所 談碳權市場交易

2023/3/15 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣期貨交易所董事長吳自心率團參加美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）年會，與洲際美國期貨交易所（ICE）總經理Jennifer llkiw雙邊會談，除了洽商布蘭特原油期貨商機外，也洽詢碳權市場交易可能性。

期交所今天上午透過新聞稿指出，雙方會談內容包括商品規格變更、員工教育合作訓練計畫及ICE旗艦指數授權等，此次主要洽談布蘭特原油期貨規格商品報價方式更動可行性，提升交易人商品操作容易度，活絡商品交易，提高流動性。

期交所表示，ICE旗艦指數的美元指數具有一定知名度，期交所也表達對相關指數的市場需求，期盼未來合作，雙方將就可能發展商機，再進行深入討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

期交所指出，ICE商品多元，涵蓋能源、金融及農產品等各項商品，早在2003年即提供氣候交易所交易及結算平台服務，目前是全球最大碳權交易所集團。期交所盼借鏡ICE碳權商品發展經驗，作為台灣建置碳權市場參考。

期交所表示，與ICE合作關係緊密，在2015年期交所取得ICE集團旗下IBA黃金價格指標授權，訂定黃金系列商品最後結算價。2018年期交所再取得ICE集團旗下洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）的布蘭特原油指數授權，推出新台幣計價布蘭特原油期貨。（編輯：趙蔚蘭）1120315

#期交所
#布蘭特
#ICE集團
吳自心
期交所：7月推NDF集中結算 年底推期權客製化契約期交所拚全球行銷歐美亞參展 擴大外資招商參與
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族