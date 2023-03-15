期交所洽商洲際美國期貨交易所 談碳權市場交易

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣期貨交易所董事長吳自心率團參加美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）年會，與洲際美國期貨交易所（ICE）總經理Jennifer llkiw雙邊會談，除了洽商布蘭特原油期貨商機外，也洽詢碳權市場交易可能性。

期交所今天上午透過新聞稿指出，雙方會談內容包括商品規格變更、員工教育合作訓練計畫及ICE旗艦指數授權等，此次主要洽談布蘭特原油期貨規格商品報價方式更動可行性，提升交易人商品操作容易度，活絡商品交易，提高流動性。

期交所表示，ICE旗艦指數的美元指數具有一定知名度，期交所也表達對相關指數的市場需求，期盼未來合作，雙方將就可能發展商機，再進行深入討論。

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期交所指出，ICE商品多元，涵蓋能源、金融及農產品等各項商品，早在2003年即提供氣候交易所交易及結算平台服務，目前是全球最大碳權交易所集團。期交所盼借鏡ICE碳權商品發展經驗，作為台灣建置碳權市場參考。

期交所表示，與ICE合作關係緊密，在2015年期交所取得ICE集團旗下IBA黃金價格指標授權，訂定黃金系列商品最後結算價。2018年期交所再取得ICE集團旗下洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）的布蘭特原油指數授權，推出新台幣計價布蘭特原油期貨。（編輯：趙蔚蘭）1120315