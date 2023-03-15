星宇航空2月股價波動引關注 內部主管減碼逾300張

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星宇航空2月中旬股價上沖下洗，引發炒作爭議。圖為星宇航空A321neo模型。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北15日電）星宇航空2月中旬股價上沖下洗，引發炒作爭議。據公開資訊觀測站資料，星宇航空多名需申報的副總經理、協理級主管2月持股有變動，共減碼329張；星宇說明，此為員工個人投資行為，公司不會也無權干涉。

星宇航空2月中旬發生股價從新台幣19元急漲至50.5元後，拉回修正的情況，劇烈波動引發市場關注，更有股民在臉書（Facebook）公開社團成立自救會。

星宇航空董事長張國煒當時表示，他自己「一張沒賣」，不希望星宇航空的粉絲受傷，還是希望大家要量力而為。

但據公開資訊觀測站內部持股異動事後申報表，2月份星宇航空有多名副總、協理級員工減碼持股，其中發言人聶國維出脫44張、副總經理李中寧減碼20張、副總經理連潔誠出脫12張，協理級主管也分別減碼16到58張不等，總計共賣出329張。

星宇航空董事長張國煒旗下的星宇投資、星威投資等持股數皆未變，各持有7.06億股及7.05億股。

星宇航空回應，公司經理人出脫的股票屬正常範圍內，且此為員工個人投資行為，公司不會、也無權予以深究與干涉。（編輯：郭無患）1120315