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星宇股價震盪 張國煒：不希望股民受傷盼量力而為

2023/3/1 16:12（3/1 16:22 更新）
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玉山銀行與星宇航空聯名卡上市記者會1日在台北萬豪酒店舉行，星宇航空董事長張國煒出席，宣告聯名卡正式上市。中央社記者王飛華攝　112年3月1日
玉山銀行與星宇航空聯名卡上市記者會1日在台北萬豪酒店舉行，星宇航空董事長張國煒出席，宣告聯名卡正式上市。中央社記者王飛華攝　112年3月1日
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（中央社記者賴言曦台北1日電）星宇航空股價日前從新台幣19元急漲至50.5元後拉回修正，劇烈波動引發炒作爭議。董事長張國煒表示，希望投資人量力而為，他自己「一張沒賣」。至於星宇今年能否損益兩平，張國煒說「會努力」。

星宇航空今天與玉山銀行召開玉山星宇航空聯名卡上市記者會，談到日前股價大幅震盪引發的爭議，張國煒表示，他一張持股都沒賣，而且股票本來就是投資的東西，每個人都應該量力而為；他開公司不是要去炒股，上市櫃是為了公司長遠發展，並提供想投資星宇航空的人一個管道。

張國煒說，他也不希望星宇航空的粉絲受傷，還是希望大家要量力而為；股價是公開市場，公司不該也不會涉入，而且炒作對星宇航空來說不是好事，因為股價太高反而會嚇跑潛在投資者。

談到有股民在網路上成立自救會，張國煒指出，星宇航空是新創公司，還有很多機會可以解套，前景還非常好；雖然疫情影響淨值表現，但公司持續改善，這也是為什麼星宇航空要辦理增資，就是為了配合引進新機的時程。

至於今年是否可望達到損益兩平，張國煒表示，會持續努力。

媒體詢問張國煒是否有意願出售手上持有的立榮航空股票，張國煒則回應，如果有人要買再說。（編輯：張良知）1120301

#張國煒
#星宇航空
#玉山銀行
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