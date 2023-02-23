星宇股價波動大 櫃買中心再提醒留心興櫃交易特性

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）近期興櫃星宇航空、清淨海等股價波動劇烈，過去幾個交易日盤中振幅多則近80%，少則20%，也傳出有股民號召成立自救會，櫃買中心今天發出新聞稿提醒投資人，留心興櫃交易特性與相關交易風險。

星宇航空今天早盤一度開低來到33元，跌幅超過7%，交易不到1小時，股價又拉上36.55元，上漲2.7%，振幅也有10%；清淨海同樣殺低後再拉高，低點6.99元、高點17.85元，振幅更高達93%。

櫃買中心表示，興櫃一般板股票是由推薦證券商報價驅動交易的議價交易市場，與上市(櫃)股票逐筆交易方式不同，且議價交易無漲跌幅度限制，提醒投資人留心興櫃交易特性，審慎投資。

櫃買中心表示，每檔興櫃一般板股票至少有二家以上推薦證券商每日視個股狀況並依其專業判斷申報買進（賣出）價格，且任一筆交易的買(賣)一方必定是該股票推薦證券商，並以推薦證券商報價為成交價(確定報價)，因此，推薦證券商報價為投資人委託買賣時重要參考資訊。

因興櫃一般板股票議價交易無漲跌幅度限制，為避免價格異常波動產生交易風險並保護投資人，興櫃一般板股票另有個股暫停交易機制(俗稱熔斷機制)，除開始櫃檯買賣首五個營業日等特殊狀況外，當日個股成交均價與前一營業日成交均價差距達50%(含)以上時，立即暫停該檔個股交易至當日交易時間結束，並自次一營業日起恢復交易。

櫃買中心指出，興櫃戰略新板則係比照上櫃股票，採自動撮合成交，並導入推薦證券商擔任流動量提供者交易制度，請投資人交易股票前確實了解各市場交易特性與相關交易風險。

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櫃買中心並表示，興櫃一般板股票還有幾個交易特性，如交易時間較長(上午9時至下午3時)、交易單位最小為1股等，這些都是跟上市(櫃)股票不一樣的地方，要請投資人多加留意。也由於興櫃一般板股票的交易特性，建議投資人投資前一定要詳閱「興櫃一般板股票風險預告書」，並評估自身承擔風險的能力，再決定適合的投資標的。

為讓投資人朋友更進一步認識興櫃一般板市場交易特性，櫃買中心已於官網設置「興櫃股票交易制度專區」。（編輯：黃國倫）1120223