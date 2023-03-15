台電二期離岸風電首波聯貸 富崴能源完成簽約

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（中央社記者潘智義台北15日電）森崴能源今天宣布，台灣離岸風電國產化的第一支國家隊，子公司富崴能源承包「台電二期離岸風電計畫」，首波新台幣67.2億元結構體採購聯貸案，正式與銀行團完成簽約。

森崴能源發布新聞稿指出，位於彰化外海的「台電二期離岸風電計畫」，是台電和正崴集團旗下富崴能源合作，聯貸案借款人並非台電，而是富崴能源，這也是首度由「統包商」出面為借款人，進行大規模的離岸風電聯貸案，對於政府推動離岸風電國產化具有高度指標意義。

森崴能源表示，此次聯貸案是由中國信託商業銀行、台灣銀行擔任統籌主辦銀行及管理銀行，由於台電二期開發規模達數百億元，聯貸案將分成兩階段開放銀行參貸，第一階段67.2億元聯貸案，以水下基礎結構體採購為主，第二階段聯貸案計畫今年下半年簽約，預計聯貸金額將超過200億元。

面對2050年淨零目標，全球各國積極投入再生能源開發，森崴能源引述統計，僅在2030年前全球離岸風電裝置容量將超過400GW，總投資金額將突破新台幣70兆元以上。

森崴能源說明，富崴能源除了積極投入離岸風電建置，更看好未來龐大的海事工程及運維市場，將打造台灣離岸風電專業的海事及運維工程公司，進軍國際海事工程。（編輯：張均懋）1120315