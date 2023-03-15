同欣電估首季業績下滑 布局功率元件試產線

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）半導體構裝廠同欣電今天下午預期，第1季業績恐季減雙位數百分點，車用CIS元件業務穩健，布局功率元件和模組試產線。

同欣電下午舉行實體法人說明會，展望第1季營運，同欣電表示由於季節性因素加上消費電子產品庫存持續調整，第1季業績恐較去年第4季下滑雙位數百分點。

同欣電總經理張嘉帥預期，今年手機市場看起來不樂觀，目前車用CMOS影像感測元件（CIS）業務穩健，手機CIS業務持續保守，庫存仍偏高。法人預期，同欣電今年車用CIS業績可望成長高個位數百分點。

在陶瓷基板，張嘉帥表示，車用大燈和日行燈應用穩健，不過路燈和植物燈應用去年下半年下滑，預估今年第1季是谷底，第2季開始略為回溫，但仍審慎看待。

在產能布局，同欣電表示，高頻無線通訊模組部分產線已轉移到桃園八德廠，預估第2季可轉移完成，計畫在菲律賓廠區建立功率元件試產線，預估第4季完成，協助客戶試產，在桃園八德廠也建立功率模組實驗產線，目標第4季有樣品推出。

展望今年資本支出，同欣電預估與去年略降，同欣電去年資本支出約35.39億元，主要是八德廠和竹北廠擴建。

同欣電下午也公布去年第4季合併損益，單季合併營收32.89億元，較去年第3季37.11億元下滑11.4%，是2021年第2季以來低點，去年第4季合併毛利率33.5%，較第3季36.91%減少3.4個百分點，是2021年第3季以來低點，去年第4季合併營業利益7.64億元，營益率23.2%，較去年第3季27.83%減少4.6個百分點，是2021年第2季以來低點。

同欣電指出，主要是手機CIS元件、陶瓷基板在路燈和植物燈應用明顯衰退。

同欣電去年第4季稅後獲利4.63億元，較去年第3季7.72億元大減40%，是2020年第4季以來低點，單季每股基本純益2.84元，低於去年第3季EPS 4.32元。

累計去年同欣電合併營收140.71億元，較2021年138.6億元微增1.5%，去年合併毛利率35.6%，較2021年33.3%增加2.3個百分點；去年合併營業利益36.66億元，營益率26%，較2021年24.5%，增加1.5個百分點。

同欣電去年累計獲利31.41億元，較2021年27.65億元成長13.6%，創歷史新高，去年每股基本純益17.98元，優於2021年EPS 15.49元。（編輯：楊凱翔）1120315