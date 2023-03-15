更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

同欣電估首季業績下滑 布局功率元件試產線

2023/3/15 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）半導體構裝廠同欣電今天下午預期，第1季業績恐季減雙位數百分點，車用CIS元件業務穩健，布局功率元件和模組試產線。

同欣電下午舉行實體法人說明會，展望第1季營運，同欣電表示由於季節性因素加上消費電子產品庫存持續調整，第1季業績恐較去年第4季下滑雙位數百分點。

同欣電總經理張嘉帥預期，今年手機市場看起來不樂觀，目前車用CMOS影像感測元件（CIS）業務穩健，手機CIS業務持續保守，庫存仍偏高。法人預期，同欣電今年車用CIS業績可望成長高個位數百分點。

在陶瓷基板，張嘉帥表示，車用大燈和日行燈應用穩健，不過路燈和植物燈應用去年下半年下滑，預估今年第1季是谷底，第2季開始略為回溫，但仍審慎看待。

在產能布局，同欣電表示，高頻無線通訊模組部分產線已轉移到桃園八德廠，預估第2季可轉移完成，計畫在菲律賓廠區建立功率元件試產線，預估第4季完成，協助客戶試產，在桃園八德廠也建立功率模組實驗產線，目標第4季有樣品推出。

展望今年資本支出，同欣電預估與去年略降，同欣電去年資本支出約35.39億元，主要是八德廠和竹北廠擴建。

同欣電下午也公布去年第4季合併損益，單季合併營收32.89億元，較去年第3季37.11億元下滑11.4%，是2021年第2季以來低點，去年第4季合併毛利率33.5%，較第3季36.91%減少3.4個百分點，是2021年第3季以來低點，去年第4季合併營業利益7.64億元，營益率23.2%，較去年第3季27.83%減少4.6個百分點，是2021年第2季以來低點。

同欣電指出，主要是手機CIS元件、陶瓷基板在路燈和植物燈應用明顯衰退。

同欣電去年第4季稅後獲利4.63億元，較去年第3季7.72億元大減40%，是2020年第4季以來低點，單季每股基本純益2.84元，低於去年第3季EPS 4.32元。

累計去年同欣電合併營收140.71億元，較2021年138.6億元微增1.5%，去年合併毛利率35.6%，較2021年33.3%增加2.3個百分點；去年合併營業利益36.66億元，營益率26%，較2021年24.5%，增加1.5個百分點。

同欣電去年累計獲利31.41億元，較2021年27.65億元成長13.6%，創歷史新高，去年每股基本純益17.98元，優於2021年EPS 15.49元。（編輯：楊凱翔）1120315

#同欣電
#張嘉帥
#桃園八德廠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族