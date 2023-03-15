艾美特2022年每股賺3.25元 每股派利1元
2023/3/15 18:58
（中央社記者潘智義台北15日電）家電品牌艾美特-KY今天召開董事會，通過2022年合併營收新台幣92.20億元，稅後淨利4.73億元，每股盈餘3.25元，每股配股、息各0.5元，合計每股分配股利共1元。
艾美特發布新聞稿指出，董事會通過2022年分配股東現金股利7277萬2246元，每股預計分配現金股利0.5元，及股票股利7277萬2250元，每股計分配股票股利0.5元，配（股）息基準日及發放日擬由股東會授權董事會決定。
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艾美特表示，深圳土地開發案2023年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方公尺高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1250萬元。
展望今年，艾美說明，觀察中國市場在疫情後消費漸趨回穩，雖然經濟成長仍趨緩，但原物料價格皆趨於穩定，狀況將優於去年。（編輯：楊凱翔）1120315
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