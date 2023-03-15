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外資連2賣 提款金融、航運與面板股

2023/3/15 21:39
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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天上漲27.17點，收在15387.59點，外資及陸資賣超新台幣69.59億元，連續2個交易日賣超，主要減碼金融、航運及面板股，以中信金賣超3.04萬張最多。

台股今天在電子股止穩及航運股力挺下，早盤一度上漲逾160點、突破15500點大關，午盤後金融及貨櫃族群翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在今天最低15387.59點，上漲27.17點，成交值新台幣2428.61億元。

觀察外資賣超前10名個股，金融股占半數，中信金與新光金遭賣超3.04萬張、1.58萬張，位居前2名；其次依序為華航、玉山金、期街口布蘭特正2、國泰永續高股息、友達、第一金、長榮、合庫金。

外資同時布局半導體及能源類股，買超前10名依序為聯電、緯創、元晶、華新、京元電子、日月光投控、盛達、中鋼、元大滬深300正2、中工。

投信今天買超26.45億元，加碼金融股及代工廠為主，前5名包括玉山金、仁寶、開發金、兆豐金、緯創。（編輯：楊凱翔）1120315

#緯創
#玉山金
#台股
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