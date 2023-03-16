更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

雄獅旅天下啟動上市 拚疫後首間掛牌旅行社

2023/3/16 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）熬過3年疫情，旅行社產業終於春暖花開，雄獅預告旗下以「同業加盟」為營運模式的旅天下將啟動上市計畫，預計於4月底公開發行，有望成為疫後首間掛牌的旅行社。

雄獅說明，旅天下成立於2015年，以品牌授權方式，開啟「同業加盟」商業模式，自推動加盟計畫迄今，目前已有29間合作旅行社夥伴，雄獅同步發展產品加盟平台，推出市場獨有稀缺產品，增加產品面向廣度。

雄獅指出，為求永續經營，旅天下決定走向IPO計畫，預計於4月底公開發行；由於旅行社產業因為疫情沉寂多年，旅天下有望成為疫後首間掛牌的旅行社。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

疫情近3年期間，旅行社仰賴的境外旅遊生意歸零，全都靠國旅苦撐，去年10月邊境解封後，旅行社產業迎接復甦春燕，業績穩步回溫，激勵旅行社業者股價步步高升，雄獅股價就重回110元以上。

業界分析，雄獅旗下旅天下的加盟模式是整合中小旅行社，發揮螞蟻雄兵的力量，有了加盟商在地專業與人脈，再透過旅天下的銷售通路等資源共享，就可以一起把餅做大，疫情前，旅天下在中南部已推廣地有聲有色，邊境開放後將重啟動能，揪眾搶疫後旅遊復甦商機，待旅天下走向資本市場後，也能有更多投資銀彈挹注壯大的空間。（編輯：趙蔚蘭）1120316

#雄獅
#旅天下
#上市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族