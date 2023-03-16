雄獅旅天下啟動上市 拚疫後首間掛牌旅行社

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（中央社記者江明晏台北16日電）熬過3年疫情，旅行社產業終於春暖花開，雄獅預告旗下以「同業加盟」為營運模式的旅天下將啟動上市計畫，預計於4月底公開發行，有望成為疫後首間掛牌的旅行社。

雄獅說明，旅天下成立於2015年，以品牌授權方式，開啟「同業加盟」商業模式，自推動加盟計畫迄今，目前已有29間合作旅行社夥伴，雄獅同步發展產品加盟平台，推出市場獨有稀缺產品，增加產品面向廣度。

雄獅指出，為求永續經營，旅天下決定走向IPO計畫，預計於4月底公開發行；由於旅行社產業因為疫情沉寂多年，旅天下有望成為疫後首間掛牌的旅行社。

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疫情近3年期間，旅行社仰賴的境外旅遊生意歸零，全都靠國旅苦撐，去年10月邊境解封後，旅行社產業迎接復甦春燕，業績穩步回溫，激勵旅行社業者股價步步高升，雄獅股價就重回110元以上。

業界分析，雄獅旗下旅天下的加盟模式是整合中小旅行社，發揮螞蟻雄兵的力量，有了加盟商在地專業與人脈，再透過旅天下的銷售通路等資源共享，就可以一起把餅做大，疫情前，旅天下在中南部已推廣地有聲有色，邊境開放後將重啟動能，揪眾搶疫後旅遊復甦商機，待旅天下走向資本市場後，也能有更多投資銀彈挹注壯大的空間。（編輯：趙蔚蘭）1120316