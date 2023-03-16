永豐餘擬配息0.9元 規劃公開標售台南土地廠房

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

永豐餘投控16日召開法人說明會，總經理駱秉正（圖中）表示，位於台南市的土地廠房規劃將以公開標售方式處分，細節將在交易完成後再公告，期望透過適當調整資產配置，提升資產報酬率。中央社記者賴言曦攝 112年3月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）永豐餘投控今天召開法人說明會，總經理駱秉正表示，位於台南市的土地廠房規劃將以公開標售方式處分，細節將在交易完成後再公告，期望透過適當調整資產配置，提升資產報酬率。

受到國際地緣政治紛爭及疫情封控影響，市場需求減緩，永豐餘2022年合併營收新台幣796.36億元、年減6.6%，稅後淨利21.7億元，每股稅後盈餘1.31元；董事會決議每股配息0.9元，現金股利配發率68%；預計6月20日召開股東會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

永豐餘日前公告董事會決議擬以公開標售方式處分台南市新信路廠房土地。駱秉正表示，這片土地廠房面積約3800多坪，取得時間超過20年，後續將於交易完成後再行公告細節，期望透過適當調整資產配置，提升資產報酬率。

展望2023年，駱秉正指出，去年第4季終端消費需求預期在相對低點，從營運角度來看，業界這2年都在動態調整庫存管理，進而影響銷售價格，而投控在其中扮演提升資產報酬的角色，期盼藉此增加公司抗性，讓整體營運遭遇新的不確定因素時，能具備因應挑戰的韌性。（編輯：楊蘭軒）1120316