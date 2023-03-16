寶成去年獲利126.45億年減12.4% 每股賺4.29元
2023/3/16 19:26
（中央社記者潘智義台北16日電）製鞋廠寶成工業今天董事會通過2022年合併營收為新台幣2674.97億元，年增11.5%，歸屬於本公司業主稅後淨利為126.45億元，年減12.4%，每股盈餘4.29元。
寶成工業發布新聞稿指出，2022年合併營收較2021年增加276.13億元，主要獲益於鞋類製造業務穩定成長，抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售相對疲弱的影響。
寶成說明，全球鞋類產品需求於2022年大致保持穩健，加上2021年第3季越南疫情造成的低基期效應，全年出貨成長，產品組合優化，高附加價值訂單相對穩定，平均售價持續提升，帶動鞋類製造業務2022年營收較2021年增加34.1%，合併營收占比增至69%。
運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成分析，儘管2022年初銷售強勁，泛微店生態圈表現穩健，但因主要營運地區疫情反覆，當地政府不斷升級防疫措施，造成購物場域客流量下降，物流及配送服務受阻，消費信心疲弱，導致運動用品零售及品牌代理業務2022年整體銷售較2021年減少19.2%，合併營業收入占比降至30.7%。
其他業務則無重大變動，2022年合併營收占比維持0.3%。
業外部分，寶成表示，2022年依權益法認列投資收益為75.41億元，較2021年減少34.36億元，主要由於2022年度認列直、間接持股18.09%的南山人壽保險公司相關轉投資收益55.52億元，較2021年減少50.63億元。（編輯：潘羿菁）1120316
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