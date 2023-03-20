環旭收購泰科電子汽車無線業務 卓毅資本扮要角

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子擬合資購買泰科電子（TE Connectivity）汽車無線業務，私募基金卓毅資本（Phi Capital）扮演要角。卓毅資本執行長王勇祥今天表示，卓毅資本繼續投資汽車電子技術整合平台業務，布局歐美品牌車廠客戶。

環旭電子19日下午公告，全資子公司環鴻電子擬與Ample Trading, Co., Ltd.合資設立SPV公司，由SPV以4800萬美元（約合新台幣14.7億元）的整體估值，收購泰科電子汽車無線業務（TE Automotive Wireless）。

Ample Trading是卓毅資本旗下基金之一，卓毅資本執行長暨創始合夥人王勇祥下午透過越洋連線接受台灣媒體採訪表示，卓毅資本是專注產業投資的私募基金，主要布局新汽車科技、半導體、智慧製造等產業，此次協助環旭收購泰科電子汽車無線業務，這是卓毅資本投資的第16家企業。卓毅資本要協助台灣電子業廠商收購全球性的企業，藉此讓台灣電子業在全球汽車產業展現重要角色。

王勇祥指出，卓毅資本之前投資方向包括成熟電子技術汽車化、以及汽車未來新技術等項目，目前積極布局汽車電子技術整合平台業務，客戶涵蓋第一階（Tier 1）供應鏈和歐美品牌車廠。

此次協助環旭收購泰科電子汽車無線業務，王勇祥說，規劃時程有2年多，啟動作業從6個多月前開始，預估今年完成相關作業。

王勇祥表示，這是由卓毅資本主動發掘的產業投資案，主要看好車聯網整合無線微波天線通訊、以及模組設計微型化的技術趨勢，而環旭在系統級封裝（SiP）等模組化封裝技術具有關鍵地位，且環旭布局汽車電子領域多年，此次收購案可讓環旭深化歐洲市場及客戶群。

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產業人士指出，卓毅資本主要原始投資方包括環旭、聯發科、廣達等電子科技大廠，目前私募基金規模約4億美元，環旭占比低於30%，鴻海集團旗下樺漢子公司沅聖也投資卓毅資本。

產業人士表示，卓毅資本主要團隊成員具備車用零配件第一階大廠德爾福（Delphi）和台灣車廠裕隆等產業資歷，卓毅資本先前已投資布局車用影像處理、光達（LiDAR）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、4D雷達軟體等項目。（編輯：楊蘭軒）1120320