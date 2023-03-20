能源政策錯誤致虧損？台電：國際燃料大漲才是主因

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（中央社記者曾智怡台北20日電）針對名嘴稱台電虧損是能源政策導致，台電說明，以售電量換算，法、韓平均每度虧損遠大於台電，加上他國電價本就高過台灣，顯見國際燃料成本才是鉅額虧損主因。

台電透過新聞稿指出，國際燃料價格飆漲，台電去年燃料成本較2021年幾乎翻倍，台電從2021年盈餘224億元轉為去年虧損2675億元。

然而，類似台電並非特例，以核電占比相對台灣高的法國、韓國為例，法國國營EDF電力公司、韓國國營韓國電力公司去年預估虧損各超過新台幣5700、7500億元，顯見這波國際燃料價格漲勢衝擊電業營運，已是全球性現象。

台電強調，如果以售電量換算，法、韓平均每度虧損遠高於台電，EDF去年售電量為4144億度電，換算平均每度虧損1.38元；韓國電力公司去年售電量為至5479.3億度電，換算平均每度虧損1.37元；台電去年售電量2367.6億度，平均每度虧損1.13元。

台電指出，法國電價原本就高於台灣，2020年住宅電價平均6.06元，幾乎是台灣同年度住宅電價的2.4倍；工業電價3.25元，也高於台灣2020年的工業電價。今年調漲後，法國住宅電價調整27%，增為7.68元；工業電價調漲122%，增為7.2元。

韓國部分，住宅電價原本為2.68元，漲為3.8元，漲幅42%；工業電價原本2.42元，漲為3.97元，漲幅64%。台電強調，即使核電比例高，其他國家高電價下的漲幅，價差遠高過台灣。

台電表示，此次電價調整方案已努力兼顧照顧民生，努力降低衝擊，期盼各界支持。（編輯：潘羿菁）1120320