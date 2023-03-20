南亞科估上半年跌價逐季縮小 華邦電看營運首季落底

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（中央社記者張建中台北20日電）DRAM廠南亞科總經理李培瑛今天表示，今年上半年產品售價可能逐季下跌，不過跌價幅度可望逐步縮小。記憶體廠華邦電總經理陳沛銘則看好，華邦電營運將於第1季落底。

南亞科與華邦電今年首度入選科睿唯安全球百大創新機構獎，李培瑛及陳沛銘今天出席頒獎典禮領獎。李培瑛接受媒體訪問時針對動態隨機存取記憶體（DRAM）市況表示，今年上半年將是市況最差時刻。

李培瑛預期，今年第1季產品價格將較去年第4季下滑，第2季可能進一步下滑，不過，跌價幅度可望逐季縮小；下半年市況應可好轉，只是回溫幅度須視通膨、俄烏戰爭及疫情等情況而定。

至於製程推進情況，李培瑛表示，第1代10奈米級製程1A已開始量產，第2代的1B製程目前準備量產中，預計年底可望送樣給客戶認證。

李培瑛指出，與20奈米製程相比，1A製程的位元產出將增加30%；1B製程的位元產出又比1A增加30%，約可較20奈米製程增加70%；除有助成本降低，並可推進高密度、低功耗等新產品。

至於電價調漲，李培瑛說，成本會隨著增加，「希望能不要漲那麼兇」。

李培瑛表示，南亞科致力於DRAM發展超過27年，以技術授權、合作開發共經營20年，2017年起，正式邁入完全技術自主；目前全球累計取得6000件以上專利，申請中超過2000件，多年來採用智權KPI管理及結合激勵制度打造專利英雄，培育「創新智權團隊」，確保智權的質量兼俱。

陳沛銘指出，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況相對平穩，第1季DRAM價格可能下跌2位數百分比，不過，價格可望於第1季落底，預期第2季價格應可止穩，有機會與第1季持平。

陳沛銘說，目前有許多商用電腦及消費電子急單湧入，加上中國大陸解封，預期華邦電營運可望於第1季落底，台中廠目前減產約3至4成，第2季產能利用率將較第1季提升10個百分點。

至於電價調漲，陳沛銘表示，電價占生產成本約3%至5%，電價調漲後，占生產成本估計可能升到4%至6%。華邦電除每年力求節電，並致力生產能幫客戶及產業節電的產品。

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陳沛銘說，積極創新是華邦電及旗下集團公司的企業文化之一，華邦電過去持續不斷投入物聯網、智慧工業、醫療及車用等新興領域的產品應用開發，為需要高性能和安全性等的應用帶來性能升級，並提供客戶低功耗及減低環境衝擊的綠色產品。

陳沛銘表示，獲選百大創新機構是肯定華邦電以專利形式表現創新的成果；華邦電將持續結合智慧財產策略與營運目標，在執行產品與技術創新研發的同時，不斷累積智慧財產數量並提升品質，著眼布局於重要的市場上，以強化長期競爭優勢。（編輯：楊蘭軒）1120320