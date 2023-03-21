更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮萬榮地震連4起 氣象局：未來2天防餘震
首頁 / 證券

全民普發現金活水挹注 王品、晶華爭觀光股王

2023/3/21 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）全民普發現金6000元即將上路，總計將有逾千億活水挹注，搭配解封效益，飯店餐飲業可望直接受惠，激勵觀光股漲勢再起，王品、晶華爭霸觀光股王，王品今天暫居上風。

全民普發新台幣6000元，業界看好將挹注飯店餐飲業；王品、晶華各擁題材挑戰觀光股王，股價互有領先。

王品今天盤中最高來到289.5元，漲幅逾3%，晶華今天早盤最高來到287.5元，隨後由紅翻黑，至279元，王品超車晶華暫居觀光股王寶座。

晶華酒店公布2022年度財報，去年每股盈餘為7.09元，擬分派去年第4季盈餘分配達9.0073元；晶華指出，今年累計至2月的表現，單月與累計營收雙創同期新高。台北晶華客房營收已恢復到疫情前的9成，餐飲營收已比2019疫情前成長13.35%，麗晶精品商場銷售業績比疫情前成長149%。

王品日前公告1月獲利，受惠台灣史上最長春節連假，單月每股盈餘（EPS）2.92元，賺贏2022年第4季，累計去年全年每股賺5.15元，較2021年虧損1.44元轉盈，且大幅成長達467%。

王品集團公布2月合併營收新台幣18.2億元，創同期新高，台灣事業群年增15.07%，大陸事業群也受惠解封逐步回穩，年增3.87%。

王品集團累計前2月台灣營收30億元，年增26.11%，大陸營收9.9億元，年增3.09%；兩岸合併營收39.9億元，年增19.46%。（編輯：張均懋）1120321

#王品
#王品超車晶華
#王品集團
王品
王品擴張鐵板燒戰線 新品牌3年拚開20店王品1月賺贏整季 去年轉盈每股賺5.15元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族