全民普發現金活水挹注 王品、晶華爭觀光股王

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（中央社記者江明晏台北21日電）全民普發現金6000元即將上路，總計將有逾千億活水挹注，搭配解封效益，飯店餐飲業可望直接受惠，激勵觀光股漲勢再起，王品、晶華爭霸觀光股王，王品今天暫居上風。

全民普發新台幣6000元，業界看好將挹注飯店餐飲業；王品、晶華各擁題材挑戰觀光股王，股價互有領先。

王品今天盤中最高來到289.5元，漲幅逾3%，晶華今天早盤最高來到287.5元，隨後由紅翻黑，至279元，王品超車晶華暫居觀光股王寶座。

晶華酒店公布2022年度財報，去年每股盈餘為7.09元，擬分派去年第4季盈餘分配達9.0073元；晶華指出，今年累計至2月的表現，單月與累計營收雙創同期新高。台北晶華客房營收已恢復到疫情前的9成，餐飲營收已比2019疫情前成長13.35%，麗晶精品商場銷售業績比疫情前成長149%。

王品日前公告1月獲利，受惠台灣史上最長春節連假，單月每股盈餘（EPS）2.92元，賺贏2022年第4季，累計去年全年每股賺5.15元，較2021年虧損1.44元轉盈，且大幅成長達467%。

王品集團公布2月合併營收新台幣18.2億元，創同期新高，台灣事業群年增15.07%，大陸事業群也受惠解封逐步回穩，年增3.87%。

王品集團累計前2月台灣營收30億元，年增26.11%，大陸營收9.9億元，年增3.09%；兩岸合併營收39.9億元，年增19.46%。（編輯：張均懋）1120321