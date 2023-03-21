智慧城市展整合首屆淨零城市展28日登場 規模成長30%

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2023第10屆智慧城市展將於28日至31日在台北登場，另30日至4月1日在高雄登場，台北場同步舉辦第一屆2050淨零城市展，21下午舉行展前記者會。 中央社記者鍾榮峰攝 112年3月21日

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）第10屆智慧城市展將於28日起在台北和高雄接續登場，台北場同步舉辦第一屆2050淨零城市展，預計參展家數550家，展出規模較去年成長30%，國際企業訪問團、各國城市市政訪問團及城市首長等參訪人數，都創下歷年新高。

2023第10屆智慧城市展將於28日至31日在台北登場，30日至4月1日在高雄登場，下午主辦單位之一台北市電腦公會舉行展前記者會。

公會表示，國發會今年首次與台北市電腦公會共同合作，在台北場同步舉辦第一屆2050淨零城市展（Net Zero City Expo），預估台北及高雄兩地三展，參展家數550家，總計使用1950個攤位，展出規模較去年成長30%。

公會表示，此次智慧城市展規劃各種物聯網應用以及淨零排放解決方案，展會期間辦理超過60場次的專業論壇，預計可吸引專業人士超過12萬人次參觀或交流。

台灣智慧城市產業聯盟會長井琪下午表示，今年展會規模較去年成長30%，預計有來自42個國家地區、115個城市，其中市政訪問團人數，截至今天為止預估364位，其中市長或副市長的城市首長有87位、中央部會層級官員有15位。

加上66團來自各國工商訪問團約有1000多位的貴賓，井琪估計，今年海外貴賓人數將超過1500位，比疫情前2019年人數成長35%，其中國際企業訪問團、各國城市市政訪問團及城市首長等參訪人數規模，都創下歷年新高。

井琪表示，今年來台的各國工商團體，以馬來西亞、泰國、巴西、捷克、波蘭、蒙古及匈牙利等來訪人數居多；公會除辦理一對一的媒合之外，也與資策會、工研院等合作單位，辦理13場次雙邊商務媒合會。

公會指出，今年第一屆2050淨零城市展，國發會及內政部、經濟部、環保署、交通部、國科會等部會設立台灣淨零願景館，首屆舉辦的淨零城市國際峰會，預計超過50位以上的城市首長參加，也是台灣第一次召開淨零排放議題相關國際交流活動。

此外，大同、中保科技、光陽、東元電機等廠商，也將以企業社會責任為主題，參與首屆淨零城市展，展示公司在環境、社會責任及治理（ESG）成果。

公會也指出，今年新創企業在台北展區共計有10家新創加速器帶領87家國內外的新創單位參與展示，其中海外團隊共計有49家占56%，國內團隊38家占44%。（編輯：張均懋）1120321