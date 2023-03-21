台電編列預算334億 今年啟動最新版配電系統升級

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（中央社記者曾智怡台北21日電）為強化配電系統韌性，台電今年啟動最新版、為期5年的「配電系統升級計畫」，內容包括二次變電所、配電線路設備汰換，以及再生能源併網、饋線自動化投資等，預算編列達新台幣334億元。

在「配電系統升級計畫」之前，台電自107至111年間曾推動「配電系統強韌計畫」，針對配電線路、二次變電所設備汰換、饋線自動化擴建及智慧變電所建置等4大系統強韌工程逐步辦理改善。

截至111年底，執行後年度事故件數已由106年1萬5264件降至8140件，事故停電時間由106年每年每戶4.087分降至3.347分，兩項指標均大幅降低。

延續前述計畫效益，台電在今年接續辦理「配電系統5年（112年至116年）升級計畫」，執行預算達334億元。

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計畫內容可分為4部分，第1，二次變電所設備汰換，投資約165億元；第2，配電線路設備汰換，投資約66億元；第3，再生能源友善併網：投資約16億元；第4，系統改善，投資約87億元，其中饋線自動化線路開關納入監控投資約42.6億元。

未來隨台電配電自動化逐年完成後，每戶停電時間可再進一步縮短，台電解釋，部分線路開關目前需手動執行，也就是人員要在現場操作，預計3年內、2025年完成饋線幹線全面自動化，能在控制中心遠端投切，更快速隔離故障、加速復電。（編輯：楊凱翔）1120321