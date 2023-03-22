元大寶華下修經濟成長「保2」恐落空 估今年CPI2.39%

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）2023年經濟挑戰依舊嚴峻，元大寶華綜合經濟研究院今天公布最新預測，大幅下修今年經濟成長率至1.91%，宣告「保2」恐落空，並同步上修今年消費者物價上漲率（CPI）至2.39%，顯示通膨壓力仍在。

元大寶華綜合研究院董事長葉銀華指出，2023年全球與台灣經濟成長樣態「肌力不足」，經濟成長缺乏動能，而去年聯準會暴力升息的副作用逐漸顯現，對於金融市場的影響正在發酵，矽谷銀行倒閉就是一例，之後還會傳導到經濟層面，導致景氣下行速度加快、失業率上升。

「量化寬鬆、暴力升息，難道會船過水無痕嗎？」葉銀華指出，緊縮貨幣政策的負面效果才剛傳導到金融面，接下來會持續發酵，可能需要一到兩年的時間消化，目前還沒看到台灣下半年有明顯復甦跡象。

葉銀華補充，政府推出疫後特別預算案，普發現金以及相關補貼作法，有助於提升經濟成長率，但必須注意的是，普發現金預料替代效果較高，因為民眾會把錢存起來。

元大寶華對今年物價表現也不樂觀，大幅上修2023年CPI預測值至2.39%，遠高於主計總處2月發布的預測值2.16%；葉銀華示警「物價膨脹絕對不是短期」。

匯率方面，元大寶華將2023年美元兌新台幣匯率均價預測修正為30.85元，上、下半年匯率均價分別為30.5及31.2元。

綜觀2023年全球及台灣經濟發展，葉銀華表示，貨幣政策滯後期約18到24個月，而美國聯準會升息至今才1年，衝擊還沒完全反映；全球經濟復甦前景不明、成長動力不足之下，勢必將影響台灣經濟表現。（編輯：林淑媛）1120322