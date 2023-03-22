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出口衰退經濟保2恐落空 元大寶華估央行第1季不升息

2023/3/22 12:40
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行將於23日舉行理監事會，外界關注利率決策走向，元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華今天分析，台灣出口雙位數衰退，考量經濟成長之下，央行第1季應不會升息。

元大寶華綜合經濟研究院今天公布最新預測，大幅下修今年經濟成長率至1.91%，宣告「保2」落空，並上修今年消費者物價上漲率（CPI）至2.39%，顯示通膨壓力仍在。

媒體詢問，台灣面臨出口衰退和物價上漲的壓力，央行即將舉行理監事會議，貨幣政策可能走向為何。

葉銀華分析，去年第4季，台灣經濟成長率落入負成長，加上近幾個月出口雙位數衰退，考量經濟情況，央行升息機率比較低、第1季應該不會升息。

不過葉銀華坦言，台灣物價上漲壓力仍在，除了服務類價格上漲，還有房租、電價調漲等因素，如果通膨壓力居高，接下來央行仍須思考物價上漲對利率帶來的壓力。

至於美國聯準會貨幣政策動向，葉銀華分析，美國勞動市場非常緊俏，失業率低、雇主徵求勞工，加上核心物價未如預期下降，聯準會本週還是會升息，但考量金融市場動盪，應如市場預期只升息1碼。

葉銀華接著表示，聯準會需要一些時間觀察貨幣政策效果如何，預估今年下半年利率將維持不動，降息可能要等明年。（編輯：趙蔚蘭）1120322

#葉銀華
#央行
#台灣
葉銀華
元大寶華下修經濟成長「保2」恐落空 估今年CPI2.39%
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