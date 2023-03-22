國泰金擬動用公積配息 董事會預計4月下旬拍板

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（中央社記者蘇思云台北22日電）外界關注金控股利政策，國泰金表示，今年規劃動用公積配息，外界預估的每股0.5元到1元確實是會考量的區間，將評估投資人股利需求、公司資金規劃等，最後仍要等董事會4月下旬決定才能確認金額。

國泰金今天實體舉行2022年第4季法人說明會，國泰金去年稅後淨利新台幣380億元，受到防疫險跟資本市場動盪影響、年減73%，每股稅後盈餘（EPS）為2.58元，外界也關注股利政策跟防疫險影響。

國泰金財務長陳晏如表示，受到資本市場震盪影響，今年擬定的股利政策確實要用公積配發，股利方案仍在規劃中，會提到4月下旬的董事會做充分討論。

陳晏如表示，國泰金資本公積2153億元、法定盈餘公積737億元，金額都是充沛的，會依照公司法跟章程相關規定做整體考量，包括配息後對國泰金雙重槓桿比、資本適足率等指標的影響。每股0.5元到1元確實是會考量的區間，但還要董事會決議後才確定。

國泰金總經理李長庚表示，美國聯準會（Fed）去年暴力升息，確實市場震盪大，感謝金管會在讓業者維持資本強度中，提供彈性作法。今年會建議董事會用公積配股，很清楚投資人對於股利的需求，也會在公司監理要求、資金調度需求與投資人需求間找到平衡，確切金額還是要等董事會4月下旬決議後才能確認。

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至於防疫險狀況，國泰產險資深副總經理許嘉元表示，賠款部分截至2月底累計自留賠款為251.9億元，自留準備金餘額約27.01億元，有效保單到2月底件數是56.5萬件，扣掉申請確診理賠後剩下25.5萬件。去年已兩度增資合計200億元，產險目前經營回到穩健狀態。

許嘉元表示，根據先前經驗，大部分案件平均是延後40天申請理賠，3月20日後輕症確診不列為法定傳染病，整體理賠金額跟先前估算應差異不大，到4月底會更明朗一點。（編輯：楊蘭軒）1120322