工研院攜手印度衛星產業協會 開拓太空科技商機
2023/3/23 10:31
（中央社記者張建中新竹23日電）工研院今天宣布，與印度衛星產業協會簽約合作，將促進台印太空生態圈深化交流，推動太空新創來台落地培訓，並鏈結台灣產業鏈，共同拓展太空科技商機。
工研院產業服務中心執行長陳立偉透過新聞稿表示，印度政府投入國際太空產業發展不遺餘力，近年放寬太空技術領域的投資監管，吸引民間資金、企業、新創爭相投入。
根據印度新創資訊平台Tracxn分析，2022年印度太空新創投資總額倍增，新創公司總數超過百家，陳立偉說，印度太空新創正蓬勃發展。印度在發射承載、行星探索及軟體開發具有豐富經驗。
陳立偉表示，台灣擁有先進的電子及精密機構設計製造能力，透過印度新創、企業與台灣供應鏈對接，將可創造台印雙贏的局面。
工研院指出，印度衛星產業協會是印度民間最大太空科技組織，旗下包括50個太空科技業界代表性會員，及超過600個企業，涵蓋衛星運營商、製造商、供應商、新創公司、學術機構等範疇，上下游產業鏈完整。
工研院表示，未來將與印度衛星產業協會共同深化雙邊太空生態圈交流，推動國際太空新創來台落地培訓，並鏈結台灣優勢產業鏈，促進跨國合作，共同拓展太空科技商機。（編輯：張均懋）1120323
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