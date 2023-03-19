加州夜空神秘光芒引注目 天文學家認為是太空殘骸[影]

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（中央社沙加緬度18日綜合外電報導）美國加州沙加緬度（Sacramento）空中昨晚出現多道神祕光芒，令慶祝聖派屈克節（St. Patrick's Day）群眾驚訝，紛將這個奇特景象拍成影片上傳至社群媒體。

美聯社報導，赫南德茲（Jaime Hernandez）在沙加緬度King Cong釀酒廠參加聖派屈克節的慶祝活動時，周圍有些人注意到了天上的光芒，他很快就開始拍攝。赫南德茲今天表示，光芒大約40秒後就消失了。

赫南德茲在一封電子郵件中表示：「我們很震驚，很驚訝能親眼目睹它。我們都沒有見過這樣的東西。」

釀酒廠老闆將赫南德茲拍的影片上傳至社群媒體平台Instagram，詢問是否有人可以解開這個謎團。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天文學家麥道威（Jonathan McDowell）今天接受美聯社訪問表示，他有99.9%的把握可以確定這些光帶來自燃燒中的太空殘骸。

麥道威表示，國際太空站有一組日本設備用來傳送訊息至1顆通訊衛星並回傳地球，在2017年因衛星退役而過時，因這組重達310公斤的設備占用太空站寶貴空間，2020年被拋出太空站，它在返回大氣層時會燃燒殆盡。

麥道威指出，這些燃燒的碎片創造了「壯觀的光芒秀」，他估計這些太空殘骸當時有64公里高，時速達到數千公里。

麥克威也提到，美國太空軍證實了這套軌道間通信系統（Inter-Orbit Communication System）重返地球的路徑經過加州上空，時間與群眾看到天空中的光芒時一致。但今天並沒辦法立即獲得美國太空軍對此事的回應。（譯者：屈享平/核稿：林治平）1120319