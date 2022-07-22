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澳洲鎮民疑世界末日降臨 原來是大麻助長光外洩

2022/7/22 21:03
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（中央社澳洲密杜拉22日綜合外電報導）澳洲密杜拉鎮20日夜空被一片粉紅光照亮，當地婦女茲莫夫斯基懷疑是大災難降臨，雖然安慰孩子無須恐懼，內心仍不免七上八下。

英國廣播公司（BBC）網站報導，這片光亮原來是發自維多利亞州（Victoria）北部密杜拉鎮（Mildura）近郊的一座大麻種植場。

但茲莫夫斯基（Tammy Szumowski）就和當地其他吃驚的居民一樣，最初懷疑是外星人入侵或小行星撞地球。

她說：「這時家中女主人講著電話，背景傳來男主人的聲音道，『我最好趕快喝完茶，因為世界就要毀滅了』。女主人的反應是，『既然世界要毀滅了，喝茶還有意義嗎？』」

另一位當地婦女錢皮恩（Nikea Champion）在知道粉紅光發自何處之前，原本還以為是月亮發出了很亮的紅光。

她告訴BBC：「我腦海中閃過了所有世界末日的可能情況。」

她說：「這時我沈浸在『怪奇物語』（Stranger Things）的情節中，不禁懷疑，威可那（Vecna）是你嗎？」威可那是影集中的反派角色。

但前述兩名女性都大錯特錯，而她們倒很高興是這樣。

澳洲2016年將醫療用大麻予以合法化，但仍禁止娛樂用大麻。

基於安全考量，澳洲的大麻種植場不多，且地點須高度保密，只是密杜拉鎮近郊的種植場這次倒是曝光了。

種植場都會使用紅光來促進大麻生長，而且通常會在黃昏放下遮蔽設施以防光線外洩，但20日這座種植場的遮光設備未能發揮作用。

同時因為當晚天氣多雲，以致粉紅光形成了一片「超級絢爛的晚霞」，使距離種植場將近一小時車程的民眾都能看到。

茲莫夫斯基女士得知實情後說：「我放聲大笑…還以為發生什麼酷得多的事情，原來只是促進藥用大麻生長光線外洩。」（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1110722

BBC
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