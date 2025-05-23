以駐美使館人員遭槍殺 以外長批歐洲煽動反猶太

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）兩名以色列駐美大使館職員昨晚在華府首都猶太博物館外遭槍擊身亡，槍手被捕時高喊「解放巴勒斯坦」，反猶太主義正在國際間引發緊張局勢。

法新社報導，以色列外長薩爾（Gideon Saar）將這起事件歸咎於歐洲批評以色列升高對加薩的攻勢，聲稱「反猶太及反以色列的煽動性言論，都與這起謀殺案直接相關」。

他說：「許多國家和國際組織的領導人與官員都在煽風點火，尤其來自歐洲。」

法國外交部發言人勒穆安（Christophe Lemoine）稱這種指控「令人完全無法接受，且毫無道理」。

這起事件發生在昨天晚間，地點在距離白宮1.6公里的首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外面；當時博物館正在為年輕專家與外交人員舉辦一場社交活動。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出「反猶太主義的慘痛代價」，並譴責這是「針對以色列的野蠻式煽動行為」。

槍擊事件發生後不久，美國總統川普也在社群媒體發文指出，這次攻擊明顯是反猶太主義，這種殺戮必須停止。川普今天還與尼坦雅胡通話。

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以色列確認受害者分別是以色列公民李辛斯基（Yaron Lischinsky）和以色列大使館美籍僱員米爾格林（Sarah Lynn Milgrim），並說他們是一對即將結婚的情侶。

警方當場逮捕來自芝加哥的30歲槍手羅德里格斯（Elias Rodriguez）。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140523