中鼎：無擔保債權人委員會反對重整 GCEH將協商

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（中央社記者潘智義台北23日電）統包工程承攬商中鼎工程今天表示，網路上討論GCEH重整計畫遭特定債權人反對，希望法院不通過重整，提出反對者為無擔保債權人委員會，由於未參與重整計畫事先協商，且未在重整計畫中獲得利益，因此反對重整計畫；GCEH將與其協商，法院通過重整計畫的可能性極高。

中鼎子公司中鼎美國公司承攬Bakersfield Renewable Fuels, LLC （BKRF）工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎對BKRF應收帳款約新台幣196.04億元，恐有無法全數收回疑慮。中鼎工程董事長楊宗興日前舉行重大訊息記者會說明，美國子公司提列美國BKRF專案長期應收款的預期信用減損損失約31億元，因認列所得稅利益5億元，淨影響數為26億元。

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中鼎今天發布新聞指出，GCEH將於5月29日法院開庭（2nd Day Hearing）前，與無擔保債權人委員會協商和解，並修訂Disclosure Statement以揭露及補足無擔保債權人委員會所稱不足資訊，進而促使無擔保債權人委員會於開庭時調整其反對立場。

中鼎表示，此次參與重整支持協議的債權人占GCEH所有債務金額95%，據美國律師專業見解，法院通過重整計畫的可能性極高。（編輯：張良知）1140523