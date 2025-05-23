加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／軍艦下水翻船惹怒金正恩 北韓展開全面調查、專家估修復需10天
首頁 / 社會
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 社會

「小草」北所外靜坐遭騷擾 新北警送辦4嫌

2025/5/23 10:31（5/23 11:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）民眾黨表示，「小草」們昨天晚間在台北看守所對面靜坐聲援民眾黨前主席柯文哲時，遭民眾辱罵騷擾。警方今天指出，據報將4名涉案男子帶回，詢問後移送新北地檢署偵辦。

民眾黨新北市黨部今天凌晨發布聲明表示，支持群眾「小草」們22日晚間8時30分許靜坐在台北看守所對面時，遭到數名民眾不斷辱罵髒話，甚至作勢欲動手攻擊。

聲明指出，在場的市黨部幹部立即報警，民眾黨新北市議員陳世軒也聯繫警方瞭解事發經過，並請警方協助避免民眾繼續滋事。

google news透過 Google News追蹤中央社

市黨部表示，「小草」們去年9月以來持續在北所前靜坐，以理性、溫和方式聲援柯文哲，從未主動與他人發生衝突。昨晚的騷擾與挑釁，「小草」們自制並未被激怒。呼籲外界尊重每名表達意見的公民，民主社會多元聲音應受到保障。

土城警分局指出，據報後趕抵現場，現場有4名男子涉與靜坐的民眾有口頭糾紛、滋事。警分局依規定受理，並依恐嚇罪嫌詢問後，4名男子被移送檢方偵辦，以維護社會秩序穩定及自由言論表述。（編輯：戴光育）1140523

#新北市
#新北地檢署
#民眾黨
#柯文哲
#北所
柯文哲
京華城案 柯文哲：如果公務員都反對為何會過京華城案 林洲民：無法接受魚目混珠獲容積
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
政院統刪地方補助款 民眾黨團提案要求立即足額撥付
14
更多編輯台推薦新聞：