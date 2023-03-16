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NASA公布新一代登月太空裝 靈活度和隔熱性能升級

2023/3/16 13:46（3/16 14:41 更新）
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NASA和民間太空基礎設施開發商公理太空公司16日公布下一代太空裝原型。（圖取自NASA網頁nasa.gov）
NASA和民間太空基礎設施開發商公理太空公司16日公布下一代太空裝原型。（圖取自NASA網頁nasa.gov）
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（中央社休士頓15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）和民間太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）今天公布下一代太空裝原型，下次太空人重返月球就會穿上這套服裝。

法新社報導，這套太空裝在休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）的一次活動中亮相，與50多年前首次踏上月球表面的阿波羅任務（Apollo）太空人所穿的太空裝相比，靈活度更大且隔熱性能也較佳。

這件加壓的太空裝有多層保護層、一個有維生系統的背包、照明設備和一具安裝在頭盔頂部的高畫質攝影機。

1972年歷史性的阿波羅任務結束後，NASA的阿提米絲計畫（Artemis）擬於2025年底再度將人類送回月球，這是朝登上火星這個目標邁出的第一步。

公理太空公司獲得價值2億2850萬美元的合約，為阿提米絲3號任務設計Axiom艙外行動裝置（Axiom Extravehicular Mobility Unit）這套太空裝。

公理太空公司首席工程師史坦（Jim Stein）穿著新太空裝在NASA設施上亮相，他向觀眾揮手、做半蹲動作並單膝跪地，展示這件太空裝的靈活程度。

這套由史坦建模的太空裝外層為黑色，搭配藍色與橘色飾條，公理太空稱這是為了隱藏太空裝的專有設計。

最終版本將採用傳統的白色，用來反射來自太陽的熱能，並保護太空人免受惡劣的月球環境溫度影響，在艙外一次可停留8小時。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120316

#NASA
#太空裝
#阿波羅
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