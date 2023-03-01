便於執行月球任務 歐洲太空總署擬訂定月球時區

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（中央社佛州卡納維爾角28日綜合外電報導）隨著即將登場的月球任務次數來到史上新高，為了便於執行任務，歐洲太空總署（European Space Agency）正在考慮賦予月球自己的時區。

歐洲太空總署本週表示，全球各大太空機構都在思考在月球精確計時的最佳辦法。歐洲太空總署導航系統工程師喬達諾（Pietro Giordano）說，這個構想於去年底荷蘭一場會議浮上檯面後，與會者同意有建立「共同月球基準時間」的迫切需求。

喬達諾在聲明中指出：「各國現在正朝著達成這個目標展開聯合行動。」

就目前來說，月球任務什麼時間該做什麼事，是以操作太空船的國家的時間為依據。歐洲太空事務官員表示，一套國際公認的月球時區能讓大家更好做事，尤其現在有愈來愈多的國家甚至私人企業計劃探月，美國國家航空暨太空總署（NASA）也準備再次送太空人登月。

美聯社報導，NASA當年在設計、興建國際太空站（ISS）時就碰上時間的問題，而轉眼之間，國際太空站第一個模組發射升空已經是即將滿25年前的事了。

國際太空站並沒有自己的時區，而是依精確原子鐘計時的「協調世界時」（Coordinated Universal Time, UTC）運作，作為美國、加拿大、俄羅斯、日本以及歐洲各合作夥伴時區各異之下的折衷方式。

歐洲太空總署表示，一支國際團隊正在討論月球時間的設定與維護是否要由單一組織來負責。

此外，還有技術方面問題需要考量。歐洲太空總署指出，時鐘在月球上走得比在地球上快，每天快約56微秒（百萬分之一秒）；更複雜的是，月球表面與月球軌道的鐘錶滴答頻率也不同。

歐洲太空總署的載人太空飛行和運作局策略規劃辦公室主任胡芬巴赫（Bernhard Hufenbach）指出，月球時間對登月太空人有實用價值，或許才是最重要的。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120301