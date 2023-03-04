曾操刀台灣學生提案太空實驗 若田光一將返地球

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（中央社東京4日綜合外電報導）生涯5度上太空的59歲日本籍太空人若田光一，這次在國際太空站（ISS）曾操刀台灣學生提案的太空實驗，讓不少台灣民眾印象深刻。若田預計將於3月9日後離開ISS，返回地球。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，若田2022年10月抵達ISS後，至今已在ISS停留約5個月。這段時間除了完成個人首度艙外活動外，也針對未來的月球與火星探索進行各式各樣實驗。

在這些太空實驗中，可以看到若田手拿看似藍色熔岩燈的物體，用力一晃，仔細端詳變化，100多秒的實驗片段，並非獵奇的黑科技測試，而是來自目前就讀國立中央大學太空科學與工程學系二年級的蔡志群，以高中科展題目為靈感，所發想的「零重力水渦」提案。

其實，若田拿的只是個重量不到200公克的水瓶，不是熔岩燈。蔡志群解釋實驗畫面說，水在太空艙內之所以看起來呈現油狀、布滿泡泡，是因為在微重力下，水分子間的凝聚力會更明顯；把水染成藍色，則是為凸顯視覺效果以及更方便觀察。

若田這次太空飛行已創日籍太空人最多的5次紀錄；不僅如此，在太空及ISS停留時間方面，他也雙創日籍太空人最長紀錄。

若田在日本時間3月2日舉行的「太空記者會」上說，每一次太空飛行都以為「這次或許是最後一次」，結果很幸運竟飛了5趟。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔14年招考太空人，日前揭曉由46歲諏訪理，與28歲米田亞優（音譯）從報考的4127人中脫穎而出。經過訓練後，他們有機會成為首批登月的日本太空人。

若田對此表示，很羨慕兩位新太空人有機會登月，自己未來也會傳承自身經驗，在兩人的訓練與飛行方面提供協助。他預計將搭乘美國民間太空船返回地球。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120304