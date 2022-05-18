半世紀首場UFO聽證 美國防部：20年通報件數變多

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美國海軍情報局副局長布瑞17日在聽證會表示，2000年代初期以來，有關不明飛行物的通報數量有增無減。圖為去年4月五角大廈釋出美國戰機飛行員拍到不明飛行物的影片截圖。（圖取自美國海軍航空系統司令部網頁navair.navy.mil）

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國防情報官員今天在半世紀來的首場「不明飛行物」（UFO）聽證會表示，過去20年UFO事件通報增加，國防部致力釐清這些「幽浮」的起源，但許多超出政府的解釋能力範圍。

法新社和路透社報導，國防情報官員穆特里（Ronald Moultrie）、布瑞（Scott Bray）出席聯邦眾議院情報委員會反恐、反情報和反擴散小組委員會作證，這是半個世紀以來首場有關神秘UFO事件的公開聽證會。

美國海軍情報局副局長布瑞在聽證會表示，「2000年代初期以來，我們在軍方管制訓練區、訓練場以及其他指定空域所看到的未授權及/或不明飛行物數量，有增無減。」

美國政府11個月前的報告說，自2004年以來美軍飛行員觀察到140多起「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena, UAP）事件；布瑞表示，新成立的國防部任務小組官方登記的不明空中現象數量，已增加到400件。

布瑞說，數量上升原因有二，一是美軍致力「消弭通報這類發現及遭遇的汙名」，二是科技進步。

布瑞和國防部主管情報與安全事務的副部長穆特里在形容國防部UAP任務小組工作內容的用字遣詞上，十分謹慎，包括不明空中現象是否出自外星球。

布瑞表示，國防和情報分析家雖未排除這項可能，但「任務小組沒有找到物質、也沒偵測到射氣足以顯示這有任何地球以外的源頭」。

布瑞也沒把話說死，「我們並不去假設這到底是什麼，或不是什麼。」

2021年6月，美國情報單位在外界期盼已久的報告中已宣稱，沒有證據顯示空中出現外星人，但承認多達數十件美軍飛行員通報的異象無法解釋。

有些或許是無人機或鳥類在美軍雷達系統造成的混淆，有些則可能出自於諸如中國或俄羅斯等其他強權在測試軍事設備或科技。

美國軍方和情報單位的主要關注，在於釐清這些空中現象是否與不利美國的威脅有關。

主持這場聽證會的民主黨籍印第安納州聯邦眾議員卡森（Andre Carson）說：「不明空中現象有可能是國安威脅，有必要以國安威脅視之。」

美國空軍1969年結束沒有定論、代號「藍皮書計畫」（Project Blue Book）的UFO調查計畫之後，這類議題就再也沒有召開過國會公開聽證會。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110518