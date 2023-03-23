中鋼2月轉虧為盈 第2季有望逐步走揚

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（中央社記者賴言曦台北23日電）中鋼今天公告自結2月合併稅前淨利新台幣6929萬元，較1月稅前虧損10.92億元大幅改善。展望後市，中鋼認為，第2季進入傳統旺季，用鋼需求強勁可期，營運有望逐步走揚。

中鋼2月自結合併營收312.54億元、月增19%，自結合併營業利益6751萬元、月增107%；累計前2月合併營收574.99億元、年減22%，稅前虧損10.22億元。中鋼2月碳鋼銷售量66萬7207噸，前2月碳鋼銷售量121萬6178萬噸。

中鋼表示，2月鋼鐵業銷售數量增加、銷售單價上漲、單位成本微降，帶動營收、營業利益及稅前淨利同步增加。

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中鋼指出，全球主要經濟體在製造業築底回升下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升，第2季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期，「金3銀4」旺季發揮綜效，營運有望在第2季逐步走揚。

後續訂單方面，中鋼進一步說明，3月出貨量可望逼近100萬噸，隨著第2季旺季即將到來，客戶信心明顯回籠，低價訂單逐漸去化，在外銷方面可以擇優出貨。 （編輯：張良知）1120323