中華電扶植新創 放眼東南亞智慧商機

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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信積極扶植新創團隊，今年累積到54家，有半數已在進行業務合作，同時看好智慧應用前進東南亞市場的潛力與商機。

中華電信扶植新創，舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，至今已邁向第21年，提供國小孩童與大專院校等跨齡青年學子、社會人士發揮創意的舞台，累積已超過200萬人次參加。

中華電信今天舉行「2023數位創新應用系列賽」起跑記者會，中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信致力推廣數位創新應用，首度將「5G創新應用大賽」整合「5G加速器徵選活動」，從鼓勵創意創新，到商機媒合、創業培育等，加速商機落地。

其中，中華電信呼應政府推動元宇宙政策，積極投入關鍵網路建設並賦能科技創新應用，今年在5G創新賽事領域中新增元宇宙虛實整合競賽項目。

中華電表示，去年中華電扶植新創團隊達37家，今年累積到54家，有半數已在進行業務合作，領域涵蓋智慧農業、智慧醫療、智慧工廠，也包含5G垂直應用，今年已有和與元宇宙VR遊戲、5G毫米波的新創業者合作業務洽談中。

中華電也強調，先前中華電和智慧醫療團隊在泰國落地，也透過智慧農業運用AIoT，希望持續複製到越南等其他國家，拓展東南亞商機。

針對近期爆紅的ChatGPT，中華電表示，AI確實很夯．中華電原本就有語意文本分析的技術，研究院有相關的團隊，看好這塊市場「很有潛力」，預估可以從客戶服務先切入。（編輯：黃國倫）1120323