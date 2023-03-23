2年1次監理壓力測試上陣 國銀6月底前交卷

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（中央社記者謝方娪台北23日電）近日銀行業韌性成市場焦點，金管會指出，除了監控LCR（流動性覆蓋率）、NSFR（淨穩定資金率）等流動性管理指標外，金管會2年1次的國銀監理壓力測試已上陣，各家國銀必須在今年6月底前交卷。

近日美國區域銀行及瑞士金融巨頭事件，讓市場高度關注金融穩定。金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，台灣自2013年起已接軌巴塞爾資本協定三（Basel Ⅲ），提高對本國銀行資本適足率要求。

自2019年起，國銀普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，分別不得低於7%、8.5%及10.5%，此為與國際接軌的標準。

根據金管會統計，截至2022年12月底止，全體國銀普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為11.17%、12.48%、14.70%，且個別國銀均高於法定最低要求。

另國內有6家銀行被指定為D-SIBs系統性重要銀行，俗稱「大到不能倒」銀行，分別為中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合庫銀行及第一銀行。

林志吉說明，金管會對系統性重要銀行有更高資本要求，包括2%額外法定資本要求，及2%內部管理資本要求，自銀行被指定日次年起必須分4年提列完成。

觀察6家系統性重要銀行營運韌性，林志吉表示，2022年12月底，6家系統性重要銀行普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，均已提前達到今年底應符合的資本要求。

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林志吉指出，每一家銀行資本負債結構不同，銀行資產來自較固定性或較浮動性的資本來源，資產用途也會不同，以美國矽谷銀行（SVB）為例，矽谷銀行比較集中在持有長期債券，以致流動性較缺乏。

在本國銀行監理上，林志吉表示，金管會除了針對LCR（流動性覆蓋率）、NSFR（淨穩定資金率）等流動性管理指標進行監控外，每2年會辦理1次本國銀行監理壓力測試，目前正請銀行針對壓力測試相關情境進行檢視，各家國銀今年6月底前必須回覆給金管會。（編輯：楊蘭軒）1120323