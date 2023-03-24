聯發科供應商年會 攜手打造永續低碳鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北24日電）聯發科舉辦供應商年會，共有70家供應商、逾200人參加。聯發科表示，將攜手上下游夥伴共同打造強韌生態系，共創零碳家園，預計2050年達到溫室氣體淨零排放目標。

聯發科總經理陳冠州今天透過新聞稿說，供應商是聯發科在營運上重要的夥伴，共同創造合作所帶來的價值與效益。

陳冠州表示，聯發科希望擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳供應鏈。同時希望和供應商夥伴攜手，以實際行動落實環境永續目標。

聯發科指出，多年來以合作為基礎，與供應商共享價值理念，每年彙整經濟、社會及環境3大面向相關評鑑標準，持續加強供應鏈夥伴公司治理、節能減碳、綠色生產、員工照顧及擴大社會參與等企業永續發展的任務。

聯發科會中表揚包括技術開發、永續夥伴、最佳品質等供應商，感謝合作夥伴過去一年的支持與貢獻，在互信共榮的基礎下，攜手於技術、品質、交期、永續等面向精益求精，持續展現營運韌性，協助各大品牌客戶釋放創新，一同為發展永續低碳的半導體責任供應鏈努力。（編輯：趙蔚蘭）1120324