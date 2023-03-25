上銀第2季業績有機會優於首季 無漲價規劃

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒表示，部分產品訂單能見度到3.5個月，4月部分製程有加班，預期第2季業績有機會較第1季佳，目前沒有漲價規劃。

第19屆「上銀機械碩士論文獎」下午舉行頒獎典禮，卓文恒會前接受媒體短暫採訪。

觀察訂單能見度，卓文恒指出，部分產品例如大型線性滑軌訂單能見度可看到3.5個月。

觀察庫存水位，卓文恒表示，上銀庫存狀況還好，需觀察工具機設備業者的消化狀況，在3月上旬台北國際工具機展（TIMTOS 2023）後，部分工具機業者客戶詢單洽單的進展，工具機產品持續去化。

展望至4月營運，卓文恒指出，上銀3月和4月營運狀況不錯，「有谷底往上的跡象」，3月接單穩健，4月部分製程有加班狀況。

觀察第1季和第2季業績，卓文恒指出，去年上半年上銀營運相對佳，基期較高，預估今年第1季業績可能不會比去年同期佳，不過預期第2季業績有機會比第1季好。至於下半年，卓文恒表示，還有待觀察。

展望產品價格，卓文恒指出，儘管原物料、電費和員工成本持續上揚，上銀目前產品價格仍持穩，沒有漲價的規劃。

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觀察全球主要市場，卓文恒指出，中國大陸市場回溫，日本和歐洲市場持穩，東南亞和印度市場看佳，主要是消費電子產線轉移至當地的設備需求，至於美國市場需觀察金融業財務危機的進展。

卓文恒表示，上銀目前滾珠螺桿產量位居世界第1，線性滑軌產量居世界第2，在中國大陸線性滑軌出貨量，上銀位居第1，透過各項營運策略，維持線性滑軌產業地位。（編輯：張均懋）1120325