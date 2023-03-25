洗選蛋協會成立 業者憂擴大進口恐衝擊本土蛋農

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）台灣精緻洗選蛋品協會理事長吳清德表示，目前國內雞蛋供應確實較吃緊，政府積極增加進口量，他希望未來本地供給量維持約8成5，進口約1成多，避免大量進口衝擊台灣本土蛋農。

市面上的雞蛋販售，由「是否清潔過」來作區分可分為洗選蛋及散裝蛋，洗選蛋常見於超市賣場，散裝蛋則常在傳統市場販售。

台灣精緻洗選蛋品協會今天舉行成立大會，第一屆理事長由茂生農經董事長吳清德擔任。吳清德表示，將進一步推動洗選蛋品產業的發展與與創新，提升洗選蛋品的品質與市場競爭力。

針對近來缺雞蛋議題，吳清德表示，目前確實有缺口比較吃緊，政府已積極增加進口量，未來供需可望逐漸平衡，不過，他也憂心，大量雞蛋進口將衝擊台灣本土蛋農，一旦進口太多將造成價格競爭，希望未來本地供給量維持8成到8成5以上，進口約1成多，達到市場平衡。

吳清德指出，協會旨在提升洗選蛋品品質，並配合政府推動洗選蛋品朝精緻、快速、乾淨、分級發展，加深消費者對精緻洗選蛋品的認識，提供蛋品優劣分析報告並回饋蛋農以改善飼養方式。協會成立後，將通過各種形式的合作和交流，推動洗選蛋產業現代化、科技化、綠色化，並透過推廣分級獎勵制度以促進雞場提高生產率，產出符合市場需求的優質蛋品，降低生產成本，提高國際競爭力。

吳清德表示，未來將建立產業聯盟和團隊，引進更先進的洗選分級生產、深加工技術與運銷模式，達到洗選蛋普及化，攜手打造由農場到餐桌，安全、健康的優質蛋品，進一步拉升洗選蛋比重。

大成集團副總裁韓家寅也表示，洗選蛋在國際早已是主流，期望未來占比能從目前的不到5成，進一步提升至8成。（編輯：楊凱翔）1120325