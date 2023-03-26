升息不止首購族縮手 行庫估青安承作短期難再大爆發

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（中央社記者張璦台北26日電）央行去年3月啟動升息循環，財政部旗下公股銀行主辦青安房貸，端出利率減升半碼優惠，為首購族減壓。據統計，去年5月至7月，撥貸金額連續3個月衝破百億，合計撥貸戶數也來到5789戶，較2021年同期增加逾5成。

不過，大型行庫主管表示，去年第3季後，不論是青安、築巢優利貸或一般房貸，都逐漸量縮；其中青安方案雖提供半碼的補貼，但央行「升升未息」，剛性買盤「不敢衝」，短期青安承作量難再現大爆發。

2022年3月以來，中央銀行利率「連5升」、共3碼（1碼為0.25個百分點），重貼現率升至1.875%，創近8年新高紀錄，連帶拉高購屋資金成本。

作為健全房市一環，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款的「基準利率」減升半碼（即0.125個百分點），相關成本由公股銀行自行吸收。

以青安一段式機動利率方案來說，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，加上「固定加碼」的0.555個百分點。

央行今年3月23日再升息半碼後，若正常反映，「基準利率」料將來到1.595%，不過，行庫吸收半碼，因此一段式機動利率將攀至2.025%，雖突破2%整數心理關卡，仍是首購房市地板價。

青安房貸以及減半碼優惠，均已延長辦理至2024年底，回顧2022年承作情況，3月撥貸1204戶、金額56.17億元；4月1145戶、金額56億元；5月飆升至1911戶、金額102.68億元；6月撥貸戶數更是達1993戶、109.11億元，為全年高峰。

7月撥貸1885戶、金額103.58億元，8月1603戶、金額85.68億元；9月至12月的單月撥貸戶數，落在1325戶至1508戶之間，稍微回降；今年1月、2月撥貸戶數分別為823戶、1171戶。

其中，2022年5月至7月，撥貸金額不僅連續3個月超過100億元，總戶數5789戶，較2021年同期的3810戶，成長近52%，合計撥貸315.37億元，較2021年同期的177.67億元，大增77.5%。

財政部官員表示，去年3月底青安補貼半碼方案出爐後，民眾還在觀察、比較，因此承作量增加的時間點有些許遞延，年中開始，確實有觀察到，不少首購族選擇青安，以減輕買房負擔。

展望接下來市場，大型行庫主管認為，在央行「升升未息」的大格局下，剛性買盤縮手「不敢衝」、持續觀望；事實上，去年第3季後，不論是青安、築巢優利貸或一般房貸，都逐漸走入量縮，青安方案雖提供半碼補貼，但也已見「2字頭」，預估短期青安承作量，難再現大爆發。（編輯：楊蘭軒）1120326