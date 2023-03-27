歐美銀行爆雷促資金轉移 台新銀：對台灣反而是機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）歐美部分銀行陸續爆發危機，台新銀行總經理尚瑞強今天表示，台灣監理非常謹慎，台灣金融業不可能發生這種情況，海外資金確實可能因此流向台灣，相關事件對台灣財富管理市場不是危機而是機會。

台新銀行今天下午舉行記者會，並推出最高等級的「卓富無限卡」。媒體除了關注信用卡權益，也關注矽谷銀行事件對財管客戶是否有影響。

尚瑞強接受媒體聯訪時表示，這對台灣金融機構而言沒有太多影響，這算是美國當地特殊性產生的流動性風險。在流動性控制上，美國其實並不先進，台灣不可能發生這種事情，台灣監管單位非常謹慎地控管流動性。

尚瑞強表示，歐美一些銀行有些經營策略錯誤，但台灣金檢、金管會在資本要求與流動性要求都非常嚴格。不過近期歐美金融市場震盪的訊息，確實也有一些客戶因擔心來詢問，他直言，台灣在相關曝險相對非常少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，相關事件發生後，歐美財富管理資金是否有機會流向台灣，尚瑞強表示，當然是有機會，有些報導也提到有些錢流到香港跟新加坡，同樣有可能流向台灣。台灣雖然跟香港、新加坡國際型的定位不同，但是海外的錢能自由移動回來的話，應該都有機會，對台灣的財富管理市場的影響，不是危機反而是一個機會。

台新銀行今天也宣布升級財富管理客戶的信用卡權益，並推出最高等級的「卓富無限卡」。尚瑞強指出，信用卡也瞄準疫情後民眾的出國需求，像是機場接送次數拉高，海外消費回饋也提高到3%無上限，同時也希望結合生活場景，針對米其林餐廳、五星飯店祭出優惠。（編輯：潘羿菁）1120327