橘子旗下HyperG資安產品獲國際認證 布局東南亞

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（中央社記者吳家豪台北27日電）橘子集團旗下資安防護公司果核數位子公司HyperG核智安全科技今天宣布，自研手機資安防護系統appGuard正式取得國際資安認證，為橘子集團首個取得此認證的App資安產品，將積極布局東南亞市場。

調研機構Gartner指出，由於遠距與混合工作型態增加、從傳統虛擬私有網路（VPN）轉型到零信任網路存取等因素，2023年全球資安與風險管理支出預估將年增11.3%。

果核數位今天發布新聞稿表示，appGuard自2021年向共同準則相互承認組織（CCRA）申請行動方案類認證，歷時2年後，於今年初正式取得EAL2等級。取得此認證意味著appGuard具備全球競爭力，將可進入美國、加拿大及日本等31個市場。

果核數位2016年切入App系統防護領域，推出appGuard，目前appGuard國內客戶遍布金融、零售、遊戲與行動支付等領域，尤其在資安要求嚴格的金融業市占率達50%以上。

看好東南亞市場整體人口基數龐大、行動裝置普及且市場仍處於成長階段，果核數位2019年在新加坡設立HyperG核智安全科技，將appGuard輸出國際。

果核數位並計劃推廣可運用於智慧大樓與智慧工廠的整合監控視覺化解決方案WeMB，積極布局新加坡、越南等新興市場，拓展東南亞潛在資安與智慧應用商機。（編輯：林興盟）1120327